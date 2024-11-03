FTISLAND「2人體制」首度現身！　李洪基：很憂鬱，老天為何這樣⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND原是5人團體，出道以來陸陸續續歷經成員汰換、更動的變化，2019年宣布以「3人體制」繼續活動，怎料，近期崔敏煥又遭到前妻毀滅式爆料，涉嫌出入非法聲色場所，最終暫停活動。團體目前以「2人體制」跑行程，李洪基、李在真2日出席音樂節，向來敢言的主唱李洪基承認「最近很憂鬱，老天為何這樣⋯」，一席話令歌迷心疼。

▲FTISLAND變成「2人體制」後首度現身。（圖／翻攝自FTISLAND官方IG）



崔敏煥陷入負面爭議後，首場演出在高雄，李洪基強調「會守護FTISLAND到底」，他為此親上火線直球對決網友，反問對方「如果不是性買賣，如果不是非法聲色場所，你能負責嗎」，情義相挺，但最終崔敏煥還是暫停了活動。

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李洪基、李在真2日出席音樂節Grand Mint Festival 2024，FTISLAND首度以2人制現身於韓國歌迷面前，李洪基在演出期間說出心聲：「最近很憂鬱，雖然有一種『老天為何這樣』很不順的心情，但還是感謝，我到死都會做音樂，我們明年再見，謝謝！」

▲FTISLAND李洪基坦言最近很憂鬱，但到死都會繼續唱歌。（圖／翻攝自FTISLAND官方IG）



除了台上說出心情，李洪基發文感謝「多虧大家有了很多力量，不知為何覺得得到安慰了，我會唱歌唱到死為止，謝謝」，字句間釋出對於守護團體的堅定之情，以及會繼續朝音樂道路前進的決心。