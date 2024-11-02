歐陽靖離婚2年被兒問「老公是什麼」　揭單親尷尬處境：當媽前沒料到

記者蔡宜芳／綜合報導

女星歐陽靖自與日籍丈夫離婚後，目前獨自扶養4歲兒子「新醬」，也經常分享育兒生活。她2日分享作為單親家庭的尷尬之處，坦言很難融入媽媽友圈子，也透露曾經被兒子問「老公是什麼」，讓她一時不知怎麼回答。

▲歐陽靖在離婚後獨自撫養兒子。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖提到，因為是單親家庭，在生活中難免會遇到一些尷尬的時刻。她曾參加一個媽媽友聚會，本想分享一些育兒心情，卻發現其他媽媽們的主要話題都是抱怨老公，「當下的我插不上話，所以後來也沒參加過那個聚會了。」

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另外，以「家庭」為單位的露營、聚餐活動，大家都是爸爸、媽媽、小孩一起參與，歐陽靖表示，即使她參加了，但因為沒有人可以幫忙照顧小孩，所以也沒有時間和其他家長聊天交朋友，「最後其他家長之間變成摯友，我卻依然超不熟，所以也再也沒被邀約參加了。」而以前的交友群大家都過著自由的生活，出去玩也很難邀她，「因為我無後援一定沒空……」

▲歐陽靖分享單親的尷尬處境。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖還分享道，有次她帶著兒子新醬在機場等預定好的接送車，結果排班的計程車司機來問她要不要搭車，「我說不用，有人來接。另一位大哥打趣地說『吼～人家要等老公啦！哩洗咧（你是在）』。」她原本懶得解釋，但兒子卻突然大聲問說：「什麼是老公？」她還沒想到怎麼回答，結果一旁的司機又插話：「丟洗林老杯啦（就是你老爸啦）～」結果搞得新醬滿頭問號，歐陽靖也忍不住爆笑。

歐陽靖坦言，這是當媽媽前沒有預料到的事情，「有些嫁到海外的朋友，也一直過著偽單親無後援的生活，我們總默默在心中為彼此加油。」而小孩也遲早會長大獨立，或許屆時會被同儕遺忘，但她也認為人生總會有新的方向。

【歐陽靖全文】

幼兒園帶小朋友去參觀郵局，還寄了自己的明信片回家，昨天收到了……新醬超級開心：「postman送來了！」

「postman很厲害，還可以送出國喔！我們下次寄信去日本給朋友好不好？」我問他。

「好啊！好啊！」

對4歲幼兒來說這超有成就感的～

他寄回家的明信片是照抄老師的通稿，所以寫了：Dear Mom and Dad…還有Thank you both那些，但旁邊畫了小小的圖案，是媽媽、太陽、一束花。

之前父親節的時候也是，學校教小朋友手作領帶形狀的手工藝品，但他在領帶上畫了一個有擦口紅的媽媽

・・・

特殊家庭其實有很多很多尷尬盡在不言中…

以前曾經參加某個媽媽友聚會，想分享一些育兒心情，結果後來發覺其她媽媽們的主要話題是抱怨老公。

她們的抱怨是微不足道的事情，例如老公沒記得結婚紀念日、被罵了才補送包包（其實是在放閃啦～），當下的我插不上話，所以後來也沒參加過那個聚會了。

其他以「家庭」為單位的露營、聚餐，都是爸爸、媽媽、小孩，大家玩在一起。即使參加了，沒有人能換手的我還是得顧小孩，根本沒有和其他家長聊天弄熟的時間…最後其他家長之間變成摯友，我卻依然超不熟，所以也再也沒被邀約參加了。

至於以前的交友群過著自由自在的生活，出去玩也很難邀我，因為我無後援一定沒空……

這也是當媽媽前意料之外的事情吧？

有些嫁到海外的朋友，也一直過著偽單親無後援的生活，我們總默默在心中為彼此加油。

小孩總有一天會長大獨立，或許到那時候我們已經被同儕社群遺忘，但人生總會有新的方向。

・・・

有一次在機場，我牽著新醬在等預訂好的計程車來接，機場門口排班計程車公司的大哥問我要不要搭車？我說不用，有人來接。

另一位大哥打趣地說：「吼～人家要等老公啦！哩洗咧～」

我懶得解釋…此時新醬突然抬頭超大聲地問我：「什麼是老公？？」

當下我還想不到怎麼回答，大哥又突然插話：「丟洗林老杯啦～」

新醬：「蛤？？？？？？」

看得新醬滿頭問號的表情我整個笑爆…

有時候尷尬，但也都是生活中的小趣事啊～