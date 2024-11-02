敖犬「發發很欠娶」甜列5原因！　認昔日理想型不同：根本預料不到

記者蔡宜芳／綜合報導

男星敖犬（莊濠全）在兩年前認愛前空姐女友發發（FaFa），並於30日生日當天正式和女方登記成為夫妻。他日前也分享結婚的心情，坦言以前曾幻想另一半會是「圈內嘻哈Girl」，沒想到老婆完全相反；他更直言發發「很欠娶」，並列出了女方的五大優點，甜蜜告白。

▲敖犬和發發在日前完婚。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬透露，過去曾有算命師預言他32歲會結婚，女方會是個長頭髮、腿很白、眼睛很大的人，「當時聽了害我很緊張，隨時提心弔膽老婆會突然出現，結果10年過去了，根本完全不準啊哈哈哈哈哈。」

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敖犬坦言，他過去曾幻想過老婆的樣子，「以前還在跳舞的時候，許願以後老婆是嘻哈Girl，結果現在老婆是個重度肢體障礙患者；當了藝人後，覺得以後老婆應該會是圈內人，結果現在老婆完全想當個素人就好。」他認為，許多事情根本無法預料，但緣分會一直引導人們前進。

▲▼敖犬分享想娶發發的原因。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

對於老婆發發，敖犬甜蜜直說「真的很欠娶」，他也列出了想娶對方為妻的原因，包括乖巧卻很辣、善良有愛心、身材纖瘦、秒回訊息，以及「以後骨灰想跟我喇在一起」。不過，他也列出了可能需要注意的事項，包括小孩跳舞基因堪憂、路癡，以及洗澡時間基本一小時起跳等。

敖犬表示，雖然這兩年來雙方都很忙，但只要跟對方在一起，做什麼都很開心，「一切也都在計畫之中，她生日變求婚紀念日，我生日變結婚紀念日，這輩子都不會忘記了還很方便哈哈哈。」他也感謝外界的祝福，並告白老婆：「妳就是我最棒的生日禮物，未來我們再一起創造更多回憶吧！我會照顧妳，結婚快樂，我愛妳。」

【敖犬全文】

以前有大師預言我32歲會結婚

妻子是長頭髮腿很白眼睛很大

當時聽了害我很緊張

隨時提心弔膽老婆會突然出現

結果10年過去了

根本完全不準啊哈哈哈哈哈

欸活了那麼久

我終於有老婆了

小時候都會幻想以後老婆的樣子

以前還在跳舞的時候許願以後老婆是嘻哈Girl

結果現在老婆是個重度肢體障礙患者

當了藝人後覺得以後老婆應該會是圈內人

結果現在老婆完全想當個素人就好

很多事情其實根本就預料不到

但緣分就會一直指引你

去你的

路

不得不說發發真的很欠娶

這幾年我一直在找夢想新房但都沒找到

跟她交往後房子居然自己來找了我

短短時間內人生大事一件件在具體化

她整個人就很像天使下凡

把一切希望都帶到我身邊

照顧我還有愛屋及烏我的家人

我跟敖弟敖妹能活到現在

都是因為發發煮飯給我們吃

而且好吃

我想娶她為妻可能有以下幾個原因：

1、長得很乖但是會穿很辣

2、脾氣好心地善良有愛心

3、抱在一起會有樂高組合的喀噠聲

4、回我訊息都是秒回

5、以後骨灰想跟我喇在一起

但娶她為妻可能有幾個需要注意的點：

1、未來生小孩跳舞基因堪憂

2、喝醉會變流體以及露點翻白眼類似中邪

3、抵擋白噪音能力極差容易突然睡著

4、帶路很有自信但可能都是反方向

5、洗澡時間基本一小時起跳

這兩年多雖然兩個人忙得跟狗一樣

但不可思議的是只要跟她一起

居然做什麼事都很開心

一切也都在計畫之中

她生日變求婚紀念日

我生日變結婚紀念日

這輩子都不會忘記了還很方便哈哈哈

感謝大家的生日祝福

還有家人兄弟閨蜜們的一路支持陪伴

最重要是謝謝我的老婆

感謝妳來到我身邊和我成為家人

妳就是我最棒的生日禮物

未來我們再一起創造更多回憶吧

我會照顧妳

結婚快樂

我愛妳