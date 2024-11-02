正妹直播主「鏡頭前脫衣帶貨」！10秒換一套驚人速度爆紅　萬人看暈

記者田暐瑋／綜合報導

大陸直播帶貨正夯，許多明星藝人也轉換跑道，先前一名正妹直播主因穿著旗袍「光速帶貨」在網路上一夕爆紅，近日又出現有女直播主邊帶貨邊換裝，平均10秒就要換一套，且換衣過程全在鏡頭前完成，立刻引起網友熱議大讚：「有夠絲滑（流暢）！」

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）



大陸一位正妹主播開直播販售女裝，只見她溫柔淡定地講解商品，還能在短短10秒內迅速換裝，身穿一件黑色細肩帶背心，迅速穿上一件白色連身洋裝，介紹完又立刻脫掉換上下一套，助手則是從旁協助拉拉鍊，專業速度令許多觀眾驚訝不已，許多人表示，她的直播如同重播般，讓人忍不住一直觀看。

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▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）



直播過程中，女主播不僅要快速更衣，還要持續地與觀眾互動，介紹各種商品，她的語速快又簡潔有力，常用的口號如「今天拍，明天飛」和「這件美不美？美」等等，都極具感染力，讓網友忍不住跟著動手下單。

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）



事實上，先前就有位正妹直播主「鄭香香」因穿著黑色旗袍，以「3秒介紹1種商品」的驚人帶貨速度爆紅，鏡頭外的工作人員負責把商品放在愛馬仕橘的大紙盒裡，再推到她面前，她俐落地翻開盒蓋，拿出商品後簡短地只介紹了商品售價，再迅速把紙盒推出鏡頭外，一連串動作行雲流水相當「絲滑」，效果意外洗腦，7天的帶貨銷售額超過1億人民幣（約4億元台幣），單場銷售額更是超過5000萬人民幣（約2.2億元台幣），3天內粉絲暴增超過100萬，累積觀眾人數更是突破了1.2億，成為10月抖音電商界的最大黑馬