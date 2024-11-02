ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

正妹直播主「鏡頭前脫衣帶貨」！10秒換一套驚人速度爆紅　萬人看暈

由 @ccy11__ 發佈
在 Threads 查看

記者田暐瑋／綜合報導

大陸直播帶貨正夯，許多明星藝人也轉換跑道，先前一名正妹直播主因穿著旗袍「光速帶貨」在網路上一夕爆紅，近日又出現有女直播主邊帶貨邊換裝，平均10秒就要換一套，且換衣過程全在鏡頭前完成，立刻引起網友熱議大讚：「有夠絲滑（流暢）！」

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

大陸一位正妹主播開直播販售女裝，只見她溫柔淡定地講解商品，還能在短短10秒內迅速換裝，身穿一件黑色細肩帶背心，迅速穿上一件白色連身洋裝，介紹完又立刻脫掉換上下一套，助手則是從旁協助拉拉鍊，專業速度令許多觀眾驚訝不已，許多人表示，她的直播如同重播般，讓人忍不住一直觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

直播過程中，女主播不僅要快速更衣，還要持續地與觀眾互動，介紹各種商品，她的語速快又簡潔有力，常用的口號如「今天拍，明天飛」和「這件美不美？美」等等，都極具感染力，讓網友忍不住跟著動手下單。

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

▲正妹直播主光速換裝帶貨爆紅。（圖／翻攝自Threads）

事實上，先前就有位正妹直播主「鄭香香」因穿著黑色旗袍，以「3秒介紹1種商品」的驚人帶貨速度爆紅，鏡頭外的工作人員負責把商品放在愛馬仕橘的大紙盒裡，再推到她面前，她俐落地翻開盒蓋，拿出商品後簡短地只介紹了商品售價，再迅速把紙盒推出鏡頭外，一連串動作行雲流水相當「絲滑」，效果意外洗腦，7天的帶貨銷售額超過1億人民幣（約4億元台幣），單場銷售額更是超過5000萬人民幣（約2.2億元台幣），3天內粉絲暴增超過100萬，累積觀眾人數更是突破了1.2億，成為10月抖音電商界的最大黑馬

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

直擊／劉德華中午開唱「陳志強曾崩潰哭...終於來了」　身邊不是曾智希！

直擊／劉德華中午開唱「陳志強曾崩潰哭...終於來了」　身邊不是曾智希！

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歸化台灣6年！　吳鳳見鄰居「暖心1舉動」大讚：台灣無名英雄真的很多
  2. S級女優小宵虎南爆引退！AV達人證實　「被封三上悠亞接班人」粉絲崩潰
  3. 八點檔女星睡到一半「床上驚見一大灘水」！嚇揭真相：大家要多注意
  4. 劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了
  5. YTR上心靈課「女學員當眾表演多重性高潮」！全班一起看　痛揭PUA內幕
  6. 正妹直播主「鏡頭前脫衣帶貨」！10秒換一套驚人速度爆紅　萬人看暈
  7. 李雅英「中正紀念堂中空熱舞」0偽裝！被拍解放細肩帶 鉛筆腿全看光
  8. 楊祐寧對戲不按牌理出牌！曾沛慈突收「女性內褲」秒出戲
  9. 英路邊目睹「女滑手機直接被小偷抽走」！YTR金針菇嚇：謝謝台灣治安好
  10. NanaQ失戀認了「被很多男生+IG」！驚覺1跡象秒消失：不要變得跟我一樣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366