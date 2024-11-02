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劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）今中午在台北小巨蛋舉辦第二場演唱會，這是他原本週四的首場演出，但因颱風攪局延期到今天中午，劉德華坦言，週四看到得知演唱會停辦的粉絲崩潰大哭畫面，非常心疼，「我看見那些人哭，哎呦...真不知道怎麼說，後台工作人員也都很心疼一起哭。」在主辦單位積極協調檔期下，終於得以順利補辦，華仔也邀請全場為辛苦的主辦單位和工作人員鼓掌致謝。

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華今天中午開唱。（圖／超級圓頂提供）

他今依然全力唱跳，不過他等下演唱會結束，下午經短暫休息後，又將迎接晚上的演出，台下不斷有歌迷心疼高喊：「休息一下」、「別跑了！」華仔也自己笑說：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我吼，我六十幾歲了。」還問粉絲自己是否還年輕？「是他（指歌迷）說的，不是我說我年輕喔！」

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粉絲苦等11年終於等到男神到來，也熱情在台下頻頻呼喊，而向來超會撩粉的華仔，今聽聞台下有粉絲高喊他：「老公！」也幽默回：「我六十幾歲了還叫我老公，真的是『老』公。」讓全場笑翻。

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／讀者提供）

▲▼劉德華心疼日前為他落淚的粉絲。（圖／讀者提供）

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／讀者提供）

而他今天也在安可曲時，特別獻唱〈心肝寶貝〉，表示今天很多粉絲恐因為改期無法到場，「今天我也怕可能有人因為工作，沒辦法跟我們在一起，就透過你們的鏡頭，送給他們接下來這首歌，〈心肝寶貝〉。」超級暖心。唱完〈仍唱我的歌〉之後，看著台下萬人滿滿熱烈回應，華仔忍不住哽咽：「因為有你們，我在你們面前就是最帥的、最會演的、隨時可以開演唱會的。」更直呼：「這輩子有你們就夠了！」

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