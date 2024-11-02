Yuri明年續留樂天？　她只能聽天由命　聞緋聞男友表情漠然

記者葉文正／台北報導

樂天女孩Yuri(陳怡叡)之前被目擊疑似與上千億身家的鞋業富少Steven交往，男方還上演溫馨接送情。還被周刊報導她會矢口否認戀情，在於男方家屬反對這段戀情，高齡的阿嬤還為此氣到生病。不過稍早，她在Instagram氣憤回應此事：「真的忍無可忍！」今天她出席 TEAM TAIWAN活動時，被問到男友，表情漠然，完全不想提男方的事情。

▲YURI說是否續留樂天聽天由命。（圖／翻攝陳怡叡IG）

Yuri今年不斷有風波發生，先是抱怨球隊沒有給工作，談到不排除洽談他隊，但今天她更消極表示：「明天是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」避談續留或轉隊。

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▲YURI(左起)、穎樂、Queena與丹丹。 （圖／記者葉文正攝）

她也坦承，這些年搬了10 幾次家，八年來真的一直在搬家，「我其實有買房子，只是在租人。」至於是否找可靠對象，她則反說：「可是我還要繼續跳啦啦隊，球場很需要我，球場很開心，大家給我回饋是，我在球場為大家加油，我也會繼續努力，在我身體還能承擔這份工作時，就會對於是否留樂天，則是順其自然。

▲Queena首度參加。（圖／記者葉文正攝）

YURI提到，今年TEAM TAIWAN比去年商品更升值，也很精緻，歡迎大家一起來收集，這次有很多新的應援，都是各隊新加入的朋友，昨晚還跟穎樂在家裡練習應援。今天出席活動的，有穎樂、丹丹、Queena，他們提到交流賽參加的女孩有到36個，都是為台灣加油。而今天活動，一大早就有粉絲來排隊，他們都說非常開心，也謝謝大家支持，YURI，還有香港朋友來參加，還有拍貼機可以玩，可以珍藏照片。而大巨蛋職棒場次被減少到只剩20場，女孩們竟然說不知情。

▲女孩們一起嘗試遊戲。 （圖／記者葉文正攝）