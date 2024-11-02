Apple飛日本「住飯店出糗」！回房馬上怪老公：櫃檯一定覺得我瘋了

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年與牙醫趙國翔低調完婚，事隔2年，4月平安迎來兒子的誕生。有趣的是，夫妻倆最近飛去日本享受兩人世界時，她意外在飯店出糗了，「只好怪給一孕傻三年。」

▲Apple夫妻倆最近去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple 1日在社群網站透露，起床出門吃完早餐後，意外忘記了自己的房間號碼，「打給還在房間熟睡的老公果然不接電話…」，她只好無奈地走到櫃檯，「用很破爛的英文說：『Sorry, I forgot my room number...』」

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▲▼Apple當時沒想到吃完早餐後即將出糗。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



櫃檯人員刷了Apple的房卡後，隨即在紙上寫下她的房號，並微笑著將紙條遞給她。她形容自己當時穿著飯店的浴衣浴褲，搭配毛衣外套，還頂著一頭亂髮，「他一定覺得我瘋了。」

▲▼Apple玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple回到房間後，立刻怪老公都不接電話，並說了剛才的經歷。沒想到，老公聽完後只是笑到不行就繼續睡了，讓她無言地說「好冷血哦」，只好發文向粉絲取暖，「我不相信只有我會忘記房號！快點跳出來！不要讓我孤單！」

Apple IG全文：

實在太糗必須紀錄一下

一早起來吃早餐配富士山

吃完早餐我也忘記房號是多少了

打給還在房間熟睡的老公果然不接電話….

我只好默默走到櫃檯，用很破爛的英文說：

Sorry, I forgot my room number….

櫃檯的男生刷了我的房卡，在紙上寫下我的房號

並且面帶微笑的交給我～

看著穿著飯店浴衣浴褲加毛衣外套又一頭亂髮的女人

他ㄧ定覺得我瘋了…..

後來一回房間馬上怪老公都不接電話

他聽完剛剛的事情，再看到那張手寫房號

他笑到不行然後就繼續睡了…..好冷血哦～

我不相信只有我會忘記房號！

快點跳出來！不要讓我孤單

#只好怪給一孕傻三年