史丹利受邀上心靈課　「裝出來的微笑更詭異」中肯看法掀網友共鳴

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber家寧新影片的狀態，引發網路上對於「心靈課程」的深入討論。藝人史丹利1日在社群分享了對心靈課程的看法，坦言自己也被朋友邀請過，但當時他便覺得奇怪「為什麼要花錢讓不認識你的人來了解自己」、「為什麼要花錢讓別人來教你如何過你的人生」，婉拒了對方。

▲史丹利透露自己曾被朋友邀請上心靈課程。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利認為，「心靈成長」這四個字過於抽象，且沒有具體的度量衡。他質疑，為什麼別人說你心靈成長，就代表真的成長了呢？他也直言：「我並不覺得永遠正能量面帶微笑關心就會是心靈的成長，強迫自己假裝出來的微笑只會看起來更詭異而已。」

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史丹利進一步表示，他並不理解付錢參加心靈成長課程的追求是什麼，若是有心理問題，應該去找專業的心理諮商師，「我想要什麼時候要笑、什麼時候要有正能量，我自己可以決定，而不是花錢要別人來告訴我我該怎麼做的。」

▲史丹利認為若心理有狀況，應該尋求專業諮詢師的幫助。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利最後呼籲大家多思考，不要人云亦云，「你會覺得不快樂，是因為你追求的不是『幸福』，而是『比別人幸福』。」認為尋求專業幫助，才是對自己人生與心靈最大的幫助，「畢竟從以前就覺得這是我最排斥與無法理解的事，只希望有去參加或想參加的朋友看完後可以思考一下囉！」

【史丹利全文】

最近心靈成長課程變成了話題，想到曾經也有朋友找我去上。

「為什麼要去？」我問他。

朋友講了一堆正向能量之類的話，然後說可以更了解自己。

「我沒有不瞭解自己啊？是說為什麼要花錢去給一個不認識你的人來了解自己呢？」

朋友有點語塞的又說了一些可以讓你人生變得多好多自信之類的話。

「但我不覺得自己人生有什麼不好啊！是說好是要好成怎樣呢？那你保證加入後可以讓我跟潔西卡艾芭上床我就加入。」

然後就沒有然後了，我們也就漸漸疏遠了。

我一直都搞不懂為什要加入心靈成長課程，光「心靈成長」這四個字我都覺得好虛無抽象。

為什麼要花錢讓別人來教你如何過你的人生？

為什麼要花錢讓別人來告訴你怎樣才能有健全的心靈呢？

如果心靈成長有個度量衡的話，可能還會有參考的價值，但這明明就沒有一個標準，為什麼你說成長就是成長呢？

看自己種的香菜成長還比較有依據與成就感啊！

我並不覺得永遠正能量面帶微笑關心就會是心靈的成長，強迫自己假裝出來的微笑只會看起來更詭異而已。

我甚至不懂付錢去參加心靈成長課程到底是追求什麼，如果是去直銷我還能理解那追求的是財富，那心靈成長心靈探索追求的是....了解自己嗎？那又回到一開始的問題，為什麼你要花錢去找一個不認識你的人來了解自己呢？

或許有些可能是真的心理出狀況，那我覺得這並不是去心靈成長課程，而是要去找專業的心理諮商師，有沒有比較便宜我不知道，但至少相信專業應該才是正確的解決方式吧？

總之，我很不喜歡那些心靈成長或是心靈探索的課程，看到一群人抱再一起哭會讓為什麼要在現場看這畫面的我更想哭。

我想要什麼時候要笑什麼時候要有正能量我自己可以決定，而不是花錢要別人來告訴我我該怎麼做的。

看到ANDY的影片說：「如果是獨立有主見的人去參加，可能會很抗拒」

我想他只說對了一半，獨立有主見的人去可能會很抗拒沒錯，但基本上獨立有主見的人應該一開始就不會想去了吧....

所以我應該算是那種獨立有主見的人（自己說好害羞）吧？

總之就是希望大家可以多多思考，不要人云亦云，思考自己想要的是怎樣的成功與幸福，而不是比較出來的成功與幸福。

你會覺得不快樂，是因為你追求的不是「幸福」，而是「比別人幸福」。

人難免會有低潮負面的時候，這些總是會過，但過不了影響到心理，就請去找專業的心理諮商師，那才是對你人生與心靈最大的幫助。

就這樣，突然有感而發地寫了這一大堆真不好意思，畢竟從以前就覺得這是我最排斥與無法理解的事，只希望有去參加或想參加的朋友看完後可以思考一下囉！

還是我來開一個「讓你有著跟丹利一樣人生」的成長課程好了，不用錢，只要帶酒來就好，然後大家一起在課堂上喝酒練肖話，絕對不是詐騙，因為我的人生大概就是這樣的狀況啊.....