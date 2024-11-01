ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／終於等到劉德華！　萬人尖叫震破小巨蛋…他嗨翻：想死你了

記者蔡琛儀／台北報導

「等了好久，終於等到今天！」天王劉德華（華仔）今起在台北小巨蛋連場4天，由於昨天首場被康芮颱風攪局，改期至明天中午舉行，因此今天意外變成首場，萬名華嫂都興奮不已，讓華仔也忍不住高喊：「等11年了，我想你啊！」

▲▼劉德華台北演唱會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華睽違11年台北開唱。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華台北演唱會。（圖／記者謝婷婷攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉德華「今天...is the day」台北演唱會1日於台北小巨蛋舉行，一出場他就站在5公尺高的升降台上俯瞰全場，頓時小巨蛋爆出陣陣熱烈尖叫聲，盡顯天王氣勢。唱完〈笨小孩〉後，華仔面臨滿場歌迷，開心問：「想我嗎？想死你了！」萬名華嫂也報以熱烈的尖叫聲，幾乎要震破屋頂。

聽到如此他笑說：「沒有關係，我們今天才第一場，沒想到對不對，是不是很奇怪，這就是天意！為自己歡呼一下。」也呼籲歌迷：「現在這一秒鐘到最後一秒鐘我們儘量瘋，現在我們就是開心。」半撒嬌對歌迷說：「我希望聽到你們說我愛你。」並帶來〈謝謝你的愛〉。

▲▼劉德華演唱會，林熙蕾、曾馨瑩、徐若瑄。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼林熙蕾、曾馨瑩、徐若瑄（下圖右）都來看劉德華。（圖／讀者提供）

▲▼劉德華演唱會，林熙蕾、曾馨瑩、徐若瑄。（圖／記者蔡琛儀攝）

身為天王，花籃也都是天王天后等級，包括周杰倫（周董）喊話「風雨無阻，就是今天」，五月天則表示「有一天，就是今天，今天就是有一天」，更稱呼華仔是「most iconic role model」（最具代表性的榜樣）。還有王力宏、林熙蕾、瘦子、陶喆夫妻、梁靜茹、盧廣仲以及謝金燕都送上花籃；身為知名華仔鐵粉的謝金燕除了祝福偶像演出順利，並甜蜜告白「我們唯一的華仔，永遠的巨星！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

琳誼「組團壞大於好」遭五月天粉出征！　發文道歉：讓大家失望了

琳誼「組團壞大於好」遭五月天粉出征！　發文道歉：讓大家失望了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉德華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／終於等到劉德華！　萬人尖叫震破小巨蛋…他嗨翻：想死你了
  2. 陳華許願成功！　新歌合作Karencici社恐卻變親近
  3. 劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造
  4. 梁文音罕見吐露分手內幕！　情變原因曝光
  5. 孫盛希開唱倒數一週「驚傳受傷」！　狀況曝光
  6. 颱風吹走洗衣機蓋、熱水器也壞！美女主播房業涵「秒決定搬新家」
  7. 《八尺門》雷嘉汭進軍韓國！首部韓劇《Twelve》同台馬東石、朴炯植
  8. 《致我的解離》她來過台灣「吃這道美食」　申惠善流口水了：好心動
  9. 直擊／劉德華倒數開唱「鐵粉砸萬元製應援物免費送」　4歲童星也來了！
  10. 賴雅妍將滿45歲！　超狂凍齡內幕曝光　曾莞婷直喊：我的理想型

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366