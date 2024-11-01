直擊／終於等到劉德華！　萬人尖叫震破小巨蛋…他嗨翻：想死你了

記者蔡琛儀／台北報導

「等了好久，終於等到今天！」天王劉德華（華仔）今起在台北小巨蛋連場4天，由於昨天首場被康芮颱風攪局，改期至明天中午舉行，因此今天意外變成首場，萬名華嫂都興奮不已，讓華仔也忍不住高喊：「等11年了，我想你啊！」

▲▼劉德華睽違11年台北開唱。（圖／記者謝婷婷攝）

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劉德華「今天...is the day」台北演唱會1日於台北小巨蛋舉行，一出場他就站在5公尺高的升降台上俯瞰全場，頓時小巨蛋爆出陣陣熱烈尖叫聲，盡顯天王氣勢。唱完〈笨小孩〉後，華仔面臨滿場歌迷，開心問：「想我嗎？想死你了！」萬名華嫂也報以熱烈的尖叫聲，幾乎要震破屋頂。

聽到如此他笑說：「沒有關係，我們今天才第一場，沒想到對不對，是不是很奇怪，這就是天意！為自己歡呼一下。」也呼籲歌迷：「現在這一秒鐘到最後一秒鐘我們儘量瘋，現在我們就是開心。」半撒嬌對歌迷說：「我希望聽到你們說我愛你。」並帶來〈謝謝你的愛〉。

▲▼林熙蕾、曾馨瑩、徐若瑄（下圖右）都來看劉德華。（圖／讀者提供）

身為天王，花籃也都是天王天后等級，包括周杰倫（周董）喊話「風雨無阻，就是今天」，五月天則表示「有一天，就是今天，今天就是有一天」，更稱呼華仔是「most iconic role model」（最具代表性的榜樣）。還有王力宏、林熙蕾、瘦子、陶喆夫妻、梁靜茹、盧廣仲以及謝金燕都送上花籃；身為知名華仔鐵粉的謝金燕除了祝福偶像演出順利，並甜蜜告白「我們唯一的華仔，永遠的巨星！」