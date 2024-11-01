延政勳先閉眼！ 韓佳人自爆「初吻是給劉在錫」　證據畫面公開

文／妞新聞

韓國演藝圈公認的銀色夫妻「韓佳人」與「延政勳」，神仙眷侶般的愛情人人稱羨，婚姻邁向20周年、育有2子的小倆口，近日卻因為韓佳人的一番話掀起熱議，讓網友狂CUE延政勳：「先閉眼！」

不到2個月訂閱人數就逼近20萬大關的韓佳人，為了慶祝破15萬人次，近日上傳一支特別慶祝影片，一身居家休閒服裝、只畫著淡妝的韓佳人開心表示：「今天不但會開放粉絲Q＆A問答、泡菜吃播，還會開LIVE互動」，就是在這個粉絲問答環節引爆意想不到的軒然大波。

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延政勳快閉上眼睛！

韓佳人首度公開「初吻對象不是老公」

▲韓佳人上傳慶祝影片。（圖／Youtube／，下同）

在談及演藝人員避不掉的螢幕初吻問題時，身為人妻的韓佳人，首先認了在戲劇上的確初吻是獻給老公延政勳，不過話鋒一轉語出驚人爆料：「在喜劇短劇上的初吻是獻給了在錫歐巴」，沒錯，就是那位「國民MC」劉在錫，驚人的答案一出讓跟直播的網友們紛紛傻眼啦！

節目製作組還以防大家不相信，佐證了一段在韓佳人剛出道時期，與李輝宰、劉在錫合作演出的古早短劇的吻戲畫面，雖然只是蜻蜓點水的接吻，但衝擊力十足。

出道以來以精緻五官、水汪汪大眼、巴掌小臉加上滿滿靈氣受封「韓國國民母胎美女」的韓佳人，是演藝圈公認的天然女神，從小美到大的她，眼裡的「真。帥哥美女」又是誰？接著被問到真人裡的顏值TOP1是誰，韓佳人豪不猶豫秒答：「車銀優」，還搭配表情大呼：「帥到暈厥」。

接著瘋狂讚美：「想著：『怎麼會有長這樣的人』，所有都很完美，從身材、臉蛋、到皮膚全部」，甚至還形容車銀優的臉蛋是宣揚國威，不過當被問到跟老公延政勳比較時，韓佳人很有生存慾的解釋：「車銀優帥是帥，但我喜好是不同類型。」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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