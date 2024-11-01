朴世婉曝閨蜜惠利暖行：從不發脾氣！　增胖7kg認了痛苦

記者吳睿慈／綜合報導

南韓青春電影《FIGHTING！女孩們》由女團Girl's Day出身的惠利主演，她搭擋朴世婉及以《MOBING異能》李政河共同演出。女二朴世婉身材過瘦，為此增胖7公斤，但她也直呼痛苦「殺青後又要再瘦下來很痛苦，因為已經習慣了每天吃零食。」

▲朴世婉與惠利合作電影《FIGHTING！女孩們》累積好交情。（圖／華映娛樂提供）



女星朴世婉從《孤單又燦爛的神—鬼怪》中的考試院女鬼演起，2022年以喜劇電影《樂透大作戰》中的北韓女少尉一角，擊敗裴斗娜、安恩真、廉晶雅等實力派前輩人拿下「第59屆百想藝術大賞」電影部門的最佳女配角獎。

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從過去就想學跳舞的她，能夠透過電影《FIGHTING！女孩們》學舞是她答應演出的關鍵原因之一，「我很想學跳舞，但總覺得不好意思，從不敢參加集體舞蹈課程，大學時試過一次就落跑了，我之前拍電視劇《國標舞女孩》學的是國標舞，感覺又不太一樣。」

▲朴世婉心中有跳舞夢想。（圖／華映娛樂提供）



被問到想替自己的舞技打幾分時，朴世婉笑說：「舞技不好說，但我的努力程度絕對是100分，惠利和妸㛦都是偶像出身，很懂得如何在鏡頭前呈現最好的效果，為了縮小差距，我第一次花錢租了練舞室，獨自在那麼大的空間裡跳著舞的模樣還真有點搞笑。」她也特別感謝惠利一直在她身邊給予支持，有不少共通點的兩人戲裡戲外都成了無話不談的姊妹淘。

朴世婉感謝惠利的照顧，「每次練習遇到瓶頸時，惠利就會走過來鼓勵我，多虧了她，我才有力量繼續下去，啦啦隊舞很講究團隊默契，節奏一沒對好就要重新再來過，即使NG了快上百次，她也從來沒有發過脾氣或露出不耐煩的表情，總是讓我們看見她最有活力的一面。」

▲▼朴世婉為電影增胖7公斤。（圖／華映娛樂提供）



片中，許多演員為了降齡演高中生減重，但體態過瘦的朴世婉卻得刻意增胖，為了展現健康且膠原滿滿的女高中生形象，她說：「電影開拍前，我因為剛結束劇集《我的女神室友斗娜》拍攝瘦了很多，其他年輕演員們都很可愛，只有我瘦得像一條小黃瓜似的，所以我開始每天喝可可拿鐵、吃泡麵，最後胖了7公斤，殺青後又要再瘦下來很痛苦，因為已經習慣了每天吃零食。」《FIGHTING！女孩們》於11月22日上映。