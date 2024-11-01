聞劉德華明天連唱兩場　盧廣仲給建議　還到場支持天王

記者葉文正／台北報導

盧廣仲、美麗本人與李玉璽今年主持亞洲旅遊台、東森電視《暴走兄弟朝聖趣》，前進「聖雅各之路」與日本的熊野古道，今天三人一起出席亞洲旅遊台的記者會，談到徒步朝聖的甘苦。盧廣仲被問到天王劉德華明天演唱會將要連唱兩場，也對他喊話了。

▲李玉璽(右起)盧廣仲與美麗本人今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

雖然總行程要走300公里，盧廣仲說，「我不算有體力不支，但要分配大家休息的時間，例如坐車就一起坐，我們最多一天要走到40公里，要花10小時走路，若有爬山又要花更久時間，常常都住在庇護所，就是洗澡要排隊的處所，我平常沒有練體能，但很愛走路，所以走下來不算真的很累。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三人也到日本朝聖。（圖／亞洲旅遊台）

但是盧廣仲發現，美麗本人不能不講話，私下兩人互動也很熱鬧，還曾經跟李玉璽兩人，拿降噪耳機，不然無法抵抗美麗的打呼。只是盧廣仲一路上沒睡好，並透露：「我後來就發高燒，發燒還走很快，路程上又沒有醫生可以看，就趕緊吃抗生素，因為燒到40度，若沒藥差一點就歸去來兮。」盧廣仲被說腦神經衰弱，但美麗本人則是腦神經大條。

▲三人在歐洲走山路相當辛苦。（圖／亞洲旅遊台）

而劉德華明天將要一天唱兩場演唱會，盧廣仲也有過此類經驗，當時還說快往生，今天盧廣仲說，「我非常相信他可以做到，是前輩，畢竟前輩的武功心法比我們強，我非常期待，而且周六也會去觀賞他的演唱會。」對於演唱會時間有改，也說尊重主辦單位選擇。

美麗本人則對自己這次的走路朝聖行程透露，「我走路有壞習慣，所以廣仲還教我走路，過程一直反覆練習，就成為很會走路新人類，到後面還用跑步，變成大家都有進步，但我腳有起水泡，大拇指沒有指甲，因腫起來後，我乾脆就自己掀起來，就自己拔掉，過程我一直想放棄，但是看到回程更遠，只好邊走庇里牛斯山，邊跟老婆聊天邊走路，就忘記痛苦，我打呼又磨牙，我有燒襠，但也只好自己擦藥照料自己。

李玉璽則說，因為跟美麗兩人有PODCAST，所以常常會見面，但遇見盧廣仲後，發現大哥是樂於分享的人，「例如我問他吉他，他就很願意教，問他書本的內容，即便再喘還是會講他的感想，也教我們走路，但我第一天走完發現，隔天起床，全身骨頭都要散掉，可能不習慣走那麼久，從髖關節痛到腳底板。

李玉璽說，在西班牙有認識很多漂亮女生，都是朝聖者，會去喝酒聊天，剛好美麗本人他在《小美人魚》幫賽巴斯汀配音，所以美麗就變成三人的社交武器。

而李玉璽跟眾量級交情好，他今天說跟他們偶爾會連絡，但感情是他們的事情，就不會多問，有看到家寧被炎上，她是很單純願意分享的人，只是不知道她新頻道要做什麼，認為她應該有自己的想法。