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「最美妃子」看Lisa瘋馬秀遭封殺！　張嘉倪全平台禁言解封了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張嘉倪因朝聖BLACKPINK成員Lisa的巴黎瘋馬秀，遭到全網撻伐，所有社群平台全部遭到禁言。而網友發現她的禁言已經解封了，時間長達一年，不過未來能否復出還有變數。

▲▼張嘉倪解封。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪《延禧攻略》擁有「最美妃子」的封號。（圖／翻攝自微博）

張嘉倪因演出《延禧攻略》的「順嬪」爆紅，擁有「最美妃子」的封號，高顏值演出多部戲劇都深獲好評，同時與富商買超2022年底爆出婚變，老公外遇並時常被拍到與正妹聚餐，但雙方並未對外回應是否已經離婚。她2023年9月被目擊觀看Lisa在巴黎演出的瘋馬秀，引發陸網大規模撻伐，最終所有社群平台遭到禁言，也暫時沒有在螢光幕前露臉，最後一次發文是去年發文祝福十一國慶。

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▲▼張嘉倪解封。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪被爆去看Lisa瘋馬秀遭陸網撻伐。（圖／翻攝自微博）

▲▼張嘉倪解封。（圖／翻攝自微博）

▲▼張嘉倪解封。（圖／翻攝自微博）

▲▼張嘉倪解封。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪全平台解封。（圖／翻攝自微博）

而相隔一年後，張嘉倪被網友發現所有社群平台的禁言限制已經解除。有人嘆「真的挺久了，一年整」、「居然一年了」、「真不容易」，至於何時回歸螢光幕，網友以已經解除軟封殺的Angelababy為例，由於對方至今仍沒有在大陸有公開活動，認為她也還沒能立即復出「解封也出不來了吧，baby現在還環大陸呢」、「張嘉倪的帳號解封了，不過她就算能正常營銷，投資方也會規避風險」。

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