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橋本環奈人設翻車危機！遭控霸凌「最慘新劇換角」公司社長首發聲

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本女星橋本環奈被爆料片場霸凌，至今已經換了8位經紀人，更有經紀人罹患適應障礙症。而她從「千年一遇美少女」逐漸成長，廣告代言多又主演NHK晨間劇，現在爆發霸凌指控，隨時引發換角危機，公司昨日（31）發聲明。

▲▼橋本環奈被控霸凌形象翻車，經紀公司社長親自發聲明。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈被控霸凌，已經換了8位經紀人。（圖／翻攝自X）

橋本環奈被《週刊文春》拍到與男友中川大志穩交2年，公園甜蜜親吻，但同時也爆出霸凌負面醜聞，片場對經紀人說話口氣粗魯，見經紀人遞飲料來不及就歇斯底里謾罵。

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面對週刊負面指控，經紀公司社長伊藤功發聲明，強調「職場霸凌完全與事實不符，與真相差距甚遠」，社長表示，橋本環奈一直以來真誠待人，對本公司內外皆如此，所謂的「暴言」指控更是荒謬，更說道「若報導中的所謂『霸凌』言論確實存在，那也應是我本人所為，而非橋本環奈。作為經營者，我的確會對工作人員進行嚴格指導，可能是此次的言論被誤植為橋本環奈所說，使得報導曲解事實。」

同時社長表示，已經多次反駁報導不實，但是對方回應「對採訪內容絕對有信心」，為避免無謂的爭辯，不再逐一指出錯誤之處，但報導多處內容明顯與事實不符。因此只澄清沒有擔任過資深藝人石田純一的經紀事務，並表示此重大錯誤，令人無法信任報導的可信度。最後社長也強調今後會檢討公司制度，懇請大眾繼續支持自家藝人，也想相關人士致歉。

▲▼橋本環奈被控霸凌形象翻車，經紀公司社長親自發聲明。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈經紀公司社長親自發聲明。（圖／翻攝自X）

橋本環奈是近年國民支持度高的新生代女星，2024上半年就接了11家企業廣告，走紅之際，也被外界憂心工作量太大，遭疑會有負面指控是因為過勞情緒不佳。而她正主演NHK晨間劇《OMUSUBI》，劇集收視率持續下挫，將會背負史上最低收視晨間劇的紀錄，又面臨女主角負面風波，部分觀眾揚言罷看電視劇，日媒挖出過往經歷，晨間劇曾發生女主角突然換角的前例，外界揣測她持續受負面報導影響，最慘可能會被換掉，同時負面傳聞，也將會動搖她廣告女王的位置。

▲▼橋本環奈被控霸凌形象翻車，經紀公司社長親自發聲明。（圖／翻攝自X）

▲▼橋本環奈被控霸凌形象翻車，經紀公司社長親自發聲明。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈2024年上半年接了11個企業廣告，是廣告女王（圖／翻攝自X）

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