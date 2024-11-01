18年雞蛋樹被連根拔起！陶晶瑩驚見「家中慘況」…李李仁暖做1事

記者陳芊秀／綜合報導

康芮颱風昨（31）日襲台，各地陸續傳出災情，台北市多處發生路樹倒塌、停電。藝人陶晶瑩透露，家中種了18年的雞蛋樹被連根拔起，醒來驚見家中「滿目瘡痍」。

▲陶晶瑩醒來驚見家中滿目瘡痍。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

陶晶瑩表示，昨晚的風大到「整個房子都有晃動感」，甚至偶爾聽到蹦蹦聲，「好像巨人踹了兩腳牆壁」。她在早上醒來後，果然家中「滿目瘡痍」，家中的柏樹已經「脊椎側彎」，還有一棵從女兒荳荳還在腹中時就存在，已經種植超過18年的雞蛋花被連根拔起，「天啊！要多大的風才能造成這樣的破壞？！希望大家平安無事！」

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▲陶晶瑩家柏樹被吹歪。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

▲陶晶瑩從懷女兒荳荳時就存在，超過18年的雞蛋樹被連根拔起。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）



同時陶晶瑩特別感謝辛苦清理市區道路的工作人員，並寫下「辛苦了」。她提到家中最辛苦的是老公李李仁，「他讓我們自然醒、自己一早就開始善後⋯⋯」。貼文曝光的照片，柏樹整個被吹歪，超過18年的雞蛋花樹已經倒地，李李仁沒戴手套，小心翼翼在收拾現場，門口地上都是綠色樹葉。網友留言「羨慕嫁對人」，有人提醒「需要手套」、「辛苦了，注意安全」。

▲李李仁默默收拾，讓妻子睡到自然醒。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）