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家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧開新頻道「秘月期POPOO」，參加心靈課程一事掀起社會大眾議論。她證實與Andy分手，當天更出席走鐘獎，後台哽咽回應分手一事，網友心疼「家寧都快哭了」。

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

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家寧後台接受薔薔訪問，被問到「可以隨便公開一個秘密」，她起初有些難啟齒「我……我我我…我」，接著對著鏡頭說「眾量級暫時停更了，結束播出」，被問到什麼時候再發，嘴巴欲言又止沒有說出口，被問到停更理由，更是嘴唇顫抖，接著鬆口「因為我們感情結束了」。

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧認了分手。（圖／翻攝自YouTube）

聽到薔薔安慰「一定會找到更好的」也結束很多段，家寧說「可以教我嗎？」她接著說「我是花很多時間」，聲音略抖又帶著哽咽。對方安慰「我覺得妳要去不同地方，看看不同的男生，這時候妳必須要去做很多回歸到妳自己身上的事，這個人今天會離開妳，代表他不夠愛妳，那妳幹麼為他難過，去把自己弄很漂亮啊，把事業弄得很好啊，把妳自己更發光發熱，不要把重心放在男人身上，妳的光在妳自己身上，然後妳可以做平常不會做的事情，今天會走丟的代表他不是妳的，如果他是妳的就不會走丟」。

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧表示花了很多時間走出情傷。（圖／翻攝自YouTube）

最後家寧被問「你們算是和平分手嗎」，她則表示「之後會說」。薔薔訪完後表示「她（家寧）看起來很悲傷」，覺得自己可以提供幫助。

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧表示「以後會說」YT停更原因。（圖／翻攝自YouTube）

網友見家寧走鐘獎後台狀況，輪番留言「薔薔好暖，家寧說話很正常啊，看到她快哭的樣子就好難過，希望她有天可以走出情傷，讓光回到自己身上」、「薔薔很會看欸，家寧都快哭了」、「我是家寧的粉絲，其實看到家寧這樣，這的很難過，她心靈一定有一些狀況，看起來真的有心事，她以前是很天真活潑的女生，真的變了⋯⋯」。

▲▼家寧走鐘獎後台與薔薔對話。（圖／翻攝自YouTube）

▲薔薔覺得家寧看起來很悲傷。（圖／翻攝自YouTube）

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