樂天甜心「球隊待15年」變舞蹈總監！　開頻道遇波折：靠球場收入支撐

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」的舞蹈總監陸筱晴近日YouTube頻道《陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈》突破十萬訂閱，從啦啦隊甜心逐漸轉型的舞蹈總監，四年來累積323支影片，終於在流量起伏的環境中迎來訂閱數里程碑。陸筱晴激動地說：「在這個流量縮減、演算法一改再改的年代，10萬訂閱真的很辛苦才達成！」

▲陸筱晴經營YT頻道迎來里程碑。（圖／陸筱晴提供）

創立頻道背後有一段趣事，這頻道並非她的主動嘗試，而是經紀人宥希「逼」她開始。然而，經營YouTube的過程並非全然順利。隨著短影片的興起，長影片的觸及率大不如前，加上長期以來的資金壓力，陸筱晴說：「頻道拍攝的開銷幾乎全

靠我在球場工作的收入支撐，偶爾才靠粉絲的斗內勉強打平。」

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她還經常自費購買球衣、應援物等獎品回饋粉絲，為的是增加粉絲的參與感與歸屬感，「這很辛苦，但也讓我的頻道更有特色。」

▲陸筱晴經營頻道遇挫折。（圖／陸筱晴提供）

值得一提的是，陸筱晴已經在同一支球隊待了15年，她坦言：「我比較戀舊，也比較屬於那種做一件事就會堅持到底的個性，這也是我一直留在同一支球隊的原因。」喜愛穩定的環境讓她在球場找到歸屬，「我喜歡跳舞和表演，棒球場是一個健康的舞台，在這裡表演讓我很開心。」而看著隊友、球員來來去去，陸筱晴雖然有些不捨，但也逐漸習慣了這樣的離合，「如果他們能有更好的發展，我也會送上祝福。」





▲陸筱晴在球團待了15年。（圖／陸筱晴提供）