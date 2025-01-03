新劇遭大愛台停拍！　導演陳保中2度發聲…製作人受屈辱氣到發抖

記者陳芊秀／綜合報導

導演陳保中元旦透過社群平台發表長文，提及2023年底接受大愛台邀約拍攝《姊的魔法廚房》，但在拍攝過程中突然接獲通知，劇集停拍且不再復拍，導致他與團隊面臨巨大的經濟壓力，每人各背負一間房子的頭期款。而大愛台昨日（2）發表5點聲明回應，導演3日再度發文公開回應。

▲導演陳保中最新回應。（圖／翻攝自臉書）

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陳保中逐一對於大愛台的5點聲明再度回應。文中提到大愛台聲明第一點試圖將他與其公司切割，對此他反問「把我跟我自己的公司切割究竟是什麼道理」，作為公司的共同成員，自然承擔相關責任。他也指出，當初合約是與製作人陳劭愷共同簽署，兩人也同時簽押本票，無法理解大愛台的邏輯。

此外，陳保中認為大愛台指控的「多次溝通未見改善」，是這次爭議的重點，他表示團隊設有完善的回報機制，能即時處理台內的意見，並指出「大愛台時常意見反復，我們組裡設有製片統籌，所有疑問都是及時與台內確認」。

關於劇組在3月底接獲停拍通知以及4月被要求改善拍攝，陳保中表示，停拍前已投入的費用理應跟大愛台報銷，但對方卻將此描述為「無理索賠」，令他感到難以接受，並說「我想這應該是常識」，對大愛台的說法感到久久難以釋懷。

此外，製作人伊蓮也發聲力挺團隊，「過去整年，常為了這件事氣到瑟瑟發抖，但依舊要冷靜面對我們遭遇的屈辱」。她強調必須捍衛公司「酷斯本影視」及所有參與《姊的魔法廚房》項目的工作人員、演員及經紀團隊的名譽。同時，該劇統籌也在社群平台詳述拍攝過程，全力支持團隊並澄清事實。