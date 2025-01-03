金正賢6年後在KBS大賞「面向徐玄道歉」　公司回應提油救火⋯韓網罵翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金正賢因主演《愛的迫降》、《哲仁王后》在台打開知名度，後來因捲進前女友徐睿知情緒勒索的醜聞之中，當時前女友要求他對徐玄冷暴力，引起諸多爭議，沈寂許久，他近日出席2024 KBS演技大賞，時隔6年再度同台徐玄，雖沒有「主詞」，卻對著身為典禮主持人的徐玄方向道歉，令韓網又是一陣怒罵「為何不私下道歉」、「這是要強迫原諒嗎」，冷暴力事件爭議再起。

▲金正賢2018年在記者會上拒勾手徐玄，後來被掀出來是因前女友徐睿知的要求，遭韓網怒罵。（圖／CFP）



徐玄近日接下2024 KBS演技大賞頒獎典禮主持之職，她與金正賢再度同台，由於改為「預錄」方式，即將播出的內容卻遭到網友曝光，金正賢語氣凝重開口表示：「過去的事情反省了很多，心情很沉重，想著一定要道歉。」這句話雖然沒有「主詞」，但他的方向望著當天身為主持人徐玄的位置，令一名觀眾在文中怒指金正賢很自私，連道歉都帶點情勒感，當眾想要獲得原諒。

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2024 KBS演技大賞正式內容還沒播，金正賢道歉之舉卻已經引起各方撻伐，對此，經紀公司StoryJ Company相關人員向媒體解釋「金正賢雖然沒有指定對象道歉，但他確實有在 KBS演技大賞上道歉」，這段澄清又被認為提油救火。

▲金正賢被爆近日預錄KBS大賞在台上道歉徐玄。（圖／CFP）



不過，也有在場觀眾替金正賢緩頰「他道歉得很有誠意且語氣誠懇」，認為他是真心想道歉。據了解，由於本次頒獎典禮改為預錄制，金正賢起初不知道會直接正面遇到徐玄，而他過去也多次在記者會上道歉，表示出最大誠意，只是兩人過去是因MBC電視劇《時間》發生「冷暴力事件」，他卻是在KBS場合上道歉，也讓觀眾認為「太刻意」。