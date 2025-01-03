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蕭閎仁當爸了！輕擁兒子「你終於肯退房啦」　謝愛妻：辛苦了

記者張筱涵／綜合報導

歌手蕭閎仁於2022年與攝影師女友登記結婚，2024年宣佈妻子懷孕後，2025年1月2日，他在社群媒體上分享喜訊，曬出多張抱著兒子的照片，開心寫道：「你終於肯退房啦，老婆辛苦了！」正式成為人父，迎接人生新階段。

▲▼蕭閎仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭閎仁）▲▼蕭閎仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭閎仁）

▲▼蕭閎仁和妻子迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭閎仁）

▲▼蕭閎仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭閎仁）

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蕭閎仁2024年因經濟壓力決定開闢事業新方向，進入不動產業，並成功通過相關考試。他透露一直對房屋與空間設計有興趣，經過40小時課程後順利取得合格證書，現就職於淡水，並擔任房仲高專，享有彈性工作時間。他表示，選擇這份工作是為了能同時兼顧歌唱與家庭生活，「目前已經就職一週，期許自己能在業界打拼。」

蕭閎仁坦言，新工作能帶來穩定收入，同時也讓他能抽出時間繼續音樂創作與演出。他笑說，妻子對他的新選擇「應該是支持的」。

儘管踏入房仲業，蕭閎仁並未放棄歌唱事業。2024年他在高雄成功舉辦演唱會後，隨即於8月在台中與台北開唱，坦言巡演成本高達六、七十萬，但他仍希望透過親力親為的方式持續為粉絲帶來精彩表演，「有支持我的歌迷朋友，我就應該創造更多演出機會，讓大家一起享受音樂的樂趣。」

如今，他迎來愛子的出生，為2025年開啟全新篇章。他替兒子取名「Chris」，並感性地分享當爸爸的喜悅，感謝妻子的辛勞，也期望在音樂與房仲事業雙軌發展下，為家人創造更美好的未來。

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