Andy認了有上心靈課！　「親解3日課程內幕」1頻道操作網友傻眼

記者張筱涵／綜合報導

眾量級宣布分開各自開頻道後，家寧的首支影片掀起了心靈課程的討論。事隔5天，Andy老師也拍片分享心靈課程的情況，並將新環節取名為《An心療天室》，他坦承過去曾陷入低潮，對未來缺乏希望，並透過補錄的方式來分享心靈課程的架構為何，但留言區的反應相當兩極。

▲Andy老師坦承有低潮期。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy老師今（31日）透過個人頻道分享，過去在經營頻道時感到低潮，對未來缺乏希望，為了尋找內心平靜，報名參加心靈課程後獲得了許多，中間他也以補錄的方式分享心靈課程的架構。

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Andy老師描述課程內容主要有3天，透過體驗式遊戲和團隊競賽進行自我探索，他就意識到自己的性格特質有過度服從和害怕破壞人際關係的情況：「有其他同學舉手提問時，他（指講師）會用有一點權威式的方式來告訴你，你就是有這個問題，就是有一點看起來很打壓的感覺，全場的感覺就會好像很凝重，好像我必須要妥協或從眾的感覺。」

▲Andy老師說心靈課程第一天，講師會抓弱點挑戰學員。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



後兩天則會是溫暖的氛圍，Andy老師進一步解釋，會讓學員間產生深厚的情感聯繫：「但這過程中如果你是一個很有獨立主見的人，我覺得你會對這個課程有非常大的抗拒，那我自己上完第一階段感覺是滿開心的，有一種邊學習又有一種很溫暖的感覺。」他也強調，選擇適合自己的課程很重要，並提醒觀眾慎選心靈課程機構。

▲Andy老師說後兩天氣氛則是溫馨和樂，會讓人覺得學員之間就像親人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



這次開設個人頻道，Andy老師表示會分享關於心靈層面的議題，不過影片會是付費會員才能觀看的形式：「陸陸續續會上傳一些關於這些心靈層面的一些經歷，跟我發現的東西，如果很幸運的可以幫助到你們，我也會覺得很開心的。」而從資訊欄中可見，他的付費頻道名稱為「曖昧期」，被網友認為跟家寧所推廣的「秘月期」十分類似，網友們對此感到相當傻眼「是故意的還是也被洗腦？已經開始看不懂這什麼操作了，建議大家觀望而不是一昧的支持，遠離所有邪教，不要輕易相信他們的話術，包括andy」、「一個曖昧期？一個蜜月期？你搞得我好亂呀～原來二位都中獎了⋯⋯大心靈時代開啟」。

Andy老師接著說：「我也希望大家選心靈課程要慎選，因為不是每間都是好的，重啟頻道後看到大家的鼓勵覺得很感謝，現在就是從一個男孩變大人的過程，這過程可能會經歷很多好壞，我也還在學習。」

▲▼Andy老師將分享心靈內容給付費會員，且會員名稱為「曖昧期」。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



影片的最後，Andy老師以字幕方式寫下：「會拍這部影片是希望大家可以去關注到身心靈健康的議題，影片內容純屬個人上課心得分享，無引導或推銷任何單位與機構，也呼籲如觀察到自身有心理上的問題，可以尋求有執照的諮商老師協助，感謝大家關心，願此風波得以平息，謝謝各位。」

▲Andy老師結語。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



留言區的網友反應十分兩極，部分人認為「呃。我還以為是解釋為什麼家寧怪怪的。現在有一個很恐怖的想法就是其實台灣大部分YTR已經被心靈課程洗腦了」、「封面給人呈現一種要推翻心靈成長課程的氛圍，結果點進來？好吧，祝你們平安喜樂」、「請推薦大家找專業心理醫生，不是講一些曖昧的話讓觀眾踩雷，去碰那些詭異的團體，請繼續加油，回歸初心，希望你的出發點是好的」、「等等，前面都很好很感人，但後面想知道心靈課程必須加入付費會員，名字還和家寧的頻道蜜月期類似，讓人很難想像你說的心靈課程到底是洗腦pua還是真的對自己有幫助欸」。

另一部分的網友則單純鼓勵，「位在這樣的風口浪尖上，好好照顧自己更重要，加油」、「第一次聽Andy 講那麼多個人的東西，以後可以考慮拍煮菜單元！有夠想看欸哈哈哈」、「看完這影片我訂閱了，有感覺到當初的眾量級，人生真的很多課題需要自己去面對完成，Andy加油」。