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清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV天王清水健擁有「萬人斬」封號，拍攝作品高達9500部以上，也是許多女優喜歡合作的男優，出道至今已經20年的他，近日卻在YouTube突然宣布引退，讓許多老司機感到相當驚訝。台灣AV達人「一劍浣春秋」發文指出，清水健的退出並非健康問題，而是轉型為網紅後收入暴增，因此選擇結束AV生涯。

▲清水健選擇引退專心當網紅。（圖／翻攝清水健Instagram）

▲清水健選擇引退專心當網紅。（圖／翻攝清水健Instagram）

一劍浣春秋在「Play NO.1」分析清水健的引退，他先是表達震驚「我下巴都驚得掉下來了」，因為他並未提前宣布，而是從2023年10月起逐漸減少工作量，最終在今年正式宣布退圈。許多人猜測清水健的退役，可能與身體狀況以及或行業需求下降有關，但根據清水健透過YouTube吐露的資訊，更多是因為網紅事業帶來的收入增幅不小。

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▲清水健選擇引退專心當網紅。（圖／翻攝清水健Instagram）

▲清水健的網紅事業帶來龐大收入。（圖／翻攝清水健Instagram）

一劍浣春秋對清水健的能力讚譽有加，認為清水健能將自媒體的魅力發揮到極致，憑藉幽默風趣的表達吸引了大量粉絲。清水健甚至收到台灣廠商的業配邀約，但因開價高達八位數日幣而最終未合作。他認為清水健的退出其實是轉戰另一條收入更豐厚的路，表示：「以後你會在自媒體看到他講更多幹話」。

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