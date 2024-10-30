GD突開IG直播驚喜公開新曲！　「2分鐘吸16萬人」湧入搶聽超狂

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）是BIGBANG隊長，睽違7年將以Solo歌手身份重返歌壇，讓整個KPOP圈都相當期待。他30日無預警在官方社群公開了一則神秘影片，預告回歸在即，晚間11點時，又驚喜開啟了2分鐘多的直播，讓粉絲搶先聽新歌，迅速就在社群上掀起熱潮。

▲GD即將於31日回歸。（圖／翻攝自GD Instagram）

10月31日凌晨整點（台灣時間晚間23點），GD在個人Instagram帳號進行驚喜直播，直播中可以看到他首次公開新歌〈POWER〉全曲，讓歌迷們對他回歸充滿期待，他在錄音室裡熱情演唱〈POWER〉，並以他一貫的嘻哈風格和隨性自由的姿態展現魅力，看得出來相當有自信。值得一提的是，直播片段的結尾，GD揭露了〈POWER〉的發行日期，確定於10月31日下午6點（台灣時間下午5點）於各大線上音樂平台上線。

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▲GD驚喜在直播公開新曲。（圖／翻攝自GD Instagram）

此前，GD 30日登上劉在席主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，提到：「在《劉QUIZ》播出時，這首歌應該已經公開了。這次是數位單曲，名叫〈POWER〉。這是一首關於力量的歌曲，力量是相對的，像是肌力、體力等等都有不同意義。對我來說，力量就是音樂。」

劉在錫聽到〈POWER〉片段時，感到非常驚喜：「為什麼只讓我聽這麼一點呢？」並大讚：「果然是GD，真的很想念這個聲音！雖然我不是音樂專家，但副歌部分GD的聲音在耳邊久久迴響，回來真是太棒了！」

最後，GD也談到這次時隔7年發行個人專輯的壓力，他坦言：「其實從出道開始就一直有壓力，總是想著下一張專輯要更好，這種壓力已經根深蒂固。這次回歸，可能會有不認識我的年輕一代，所以不僅是壓力，也有我自己的期待感。」

