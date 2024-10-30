10年前《嫁妝》演夫妻！　陳美鳳露面認「早知石英過世」發聲了

記者黃庠棻／台北報導

資深男星石英今（30）日傳出他在台大癌醫中心過世的消息。經紀公司鳳凰藝能代為發布家屬聲明，女兒林千鈺證實「家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。」稍早，與他曾有過合作的陳美鳳出席珠寶活動，談到此事也回應了。

▲陳美鳳曾與石英演夫妻。（圖／民視提供）

陳美鳳今（30）日出席珠寶活動，被問到石英過世的消息，坦言自己早在29日晚間就得知對方離世的噩耗，直言「當下覺得很不捨」，不過前輩就算身體不舒服也不聲張，生性低調，坦言兩人熟識起來的因為2014年拍攝《嫁妝》，演出一對夫妻才變得比較熟悉。

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▲陳美鳳出席珠寶活動。（圖／民視提供）

不僅如此，陳美鳳回憶起石英，坦言對方很敬業，台語造詣很好，也會給後輩很多關於台語的建議，當時劇組也體諒對方，把石英的戲份都集中在一起，也盡量不讓對方熬夜。

▲陳美鳳曾與石英演夫妻。（圖／民視提供）

此外，陳美鳳也透露石英年紀大了之後抵抗力比較不好，不過有耳聞對方很喜歡吃大蒜，剛好身邊有朋友有種植品質很好的大蒜，所以就拿了一袋大蒜給對方，當時石英還相當開心，她笑說「因為那是他的最愛」。

▲陳美鳳出席珠寶活動。（圖／民視提供）