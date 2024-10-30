韓娛熱門／突然消失的6個K-POP趨勢！　留言狂破5000則：很可惜

記者張筱涵／綜合報導

專門分享K-POP相關消息的YouTube頻道一餐音樂（直譯，한끼뮤직）分享「突然消失的K-POP趨勢」，累積782萬次觀看外，更有破5000則留言討論。

【突然消失的K-POP趨勢】

1. 正規專輯

大多是迷你專輯（回歸週期、製作經費等考量）

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NewJeans出道2年：正規專輯0張，迷你專輯2張

aespa出道3年：正規專輯0張，迷你專輯4張

ITZY出道4年：正規專輯1張，迷你專輯8張

(G)I-DLE出道5年：正規專輯1張，迷你專輯6張

2. 3分鐘以上的歌

現代趨勢為短又有中毒性的歌曲

NewJeans專輯全曲

ENHYPEN〈Sweet Venon〉2分28秒

IVE〈Baddie〉2分35秒

LE SSERAFIM〈Perfect Night〉2分39秒

AKMU〈Love Lee〉2分59秒

3. 成員擔當

主舞／主唱／副唱／門面等擔當定位的文化消失

特別是四代團後的粉絲都是自行推測擔當，沒有官方制定的擔當分配

4. 副歌飆高音

比起飆高音的副歌，更多的是重複演唱歌名

舉例：ITZY〈CAKE〉、aespa〈Drama〉、(G)I-DLE〈QUEENCARD〉、IVE〈Baddie〉

5. 清純風格

2019年左右便逐漸消失的風格

近期主要都是GIRLCRUSH、嘻哈或帥氣的風格，爽朗、清純、夢幻等風格都消失了，（這類風格）目前只剩Oh My Girl和fromis_9

6. 韓文歌詞

隨著海外粉絲越來越多，韓文歌詞也變得越來越少

近年的趨勢是韓文30％、英文70％，副歌歌詞大部分都是英文，也有出現全英文歌詞的情況。

｜討論區留言｜

1. 現在歌詞幾乎都沒有韓文了，聽的時候都會想這樣真的是K-POP嗎

2. 歌詞節奏整體來說也變得很快，隨著短影音的流行，歌曲都變短變快了，的確是很有中毒性，但覺得被這塊捆綁住了

3. 也是因為這樣才會一直陷入二、三代團的K-POP全盛期的思念，雖然隨著時代流行改變是好事，但我真的慶幸自己有生在經歷二、三代全盛期的時代

4. GFRIEND的歌詞都沒有英文，真的很想念

5. Lovelyz的歌詞也都是韓文，而且她們獨有的清純夢幻風格真的很棒的說…

6. 真希望至少能夠維持清純風格和韓文歌詞

7. IVE還是有副歌高音的部分吧，我們兪眞充滿爆發性的高音是很棒的

8. 不過NewJeans也很清純爽朗啊

9. 我也覺得最近歌曲越來越短也沒有韓文歌詞很可惜，所以最近都在聽Apink、GFRIEND、少女時代和潤荷的歌

10. 老實說因為副歌高音沒了以後就不聽K-POP了，那是最重要的部分啊！最近的歌都太像了，很無趣

11. 看了這些忍不住想YG真的是只走自己的路

12. 沒有擔當定位是因為只看臉選當偶像的人吧

13. 我不喜歡沒有定位這種…有主舞、主唱、領唱和領舞很棒的

14. 老實說喜歡K-POP的外國人也會喜歡有韓文的歌詞吧

15. 過去都是另外推出英文版本的

16. 我真的不懂自己為何聽K-POP要找翻譯來看

17. 個人來說很想念二代團的爽快高音

18. 2016年到2019年真的是最棒的

19. 現在就有一團叫做QWER的女子樂團都與現代風格相反而成功

20. 這就是為什麼我們想念二代團