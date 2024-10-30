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直擊／劉德華快看！　粉絲不畏風雨「飯店外苦等為他打氣」

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）將於明天起於台北小巨蛋連唱四場，是他暌違11年在台灣舉辦的演唱會，據了解他昨晚就已低調抵台，今天也會照計畫前往小巨蛋彩排，今他下榻的飯店外有10多名粉絲不畏風雨前來守候，就盼能見到偶像一面，不過直到下午快4點仍未見到天王本人。

▲▼粉絲聚集等候劉德華。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼粉絲聚集等候劉德華。（圖／記者蔡琛儀攝、台灣映藝提供）

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

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有一名女粉絲化名「千千萬萬個真心」還特別帶著花束前來，她透露自己11歲開始就喜歡華仔，為了華仔努力存錢，在2004年首度到香港紅館看華仔演唱會，追星成功，這次為了能順利抽到華仔演唱會門票，自爆從去年就開始做善事，包括幫別人撿狗屎、在健身房隨手幫撿掉在地上的毛巾等，果然順利獲得2場演唱會門票。

這名粉絲抽到的其中一場是明天登場的首場演出，但強颱康芮即將登陸，明天也是颱風登陸之時，問到是否擔心好不容易抽到的演唱會被颱風攪局？她正能量表示：「明天一定會正常上班上課，年底了台灣要拚經濟，而且我相信華仔這麼多年沒看到我們了，一定也很期待看到我們。」

華仔向來親民寵粉，該名女粉絲也說，某年失戀心情不好去香港看演唱會，還特別寫信給華仔說自己第一次看他演唱會笑不出來，整場都在哭，沒想到演唱會結束後，華仔一眼就在粉絲中認出她，關心她：「還好嗎？」還送上溫暖抱抱，讓她更加對華仔死心塌地。也有一名已經愛了華仔35年的粉絲林小姐，特別做了千個應援手環，打算送給「華仔天地」會員一起幫偶像加油。

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