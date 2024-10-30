黛咪摩爾《懼裂》五階段特殊化妝　肉體恐懼登影迷經典殿堂

記者蕭采薇／綜合報導

全球賣破12億台幣、全台票房突破千萬元的電影《懼裂》，女主角黛咪摩爾（Demi Moore）精湛演出讓觀眾震撼，在片中挑戰高難度特殊化妝更是突破自我，留下令人衝擊且印象深刻的畫面。日前受訪時她曾透露，當時光特殊化妝就耗費6到9小時。

▲《懼裂》黛咪摩爾突破演出獲外媒一致盛讚。（圖／CATCHPLAY提供）

過程中黛咪摩爾挑戰了五個階段的特殊化妝，還打趣地取了獨特的綽號，分別是「安魂曲」、「手指」、「咕嚕」、「怪獸」和「小精靈」，她說：「最困難的是，一旦開始拍攝，有燈光搭配上動作，讓這些化妝品變得非常脆弱，很容易就會脫妝崩解，所以必須非常小心地保持它的狀態。」

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▲《懼裂》黛咪摩爾手指特殊化妝。（圖／CATCHPLAY提供）



《懼裂》大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼觀眾，片中飾演過氣女星伊莉莎白的黛咪摩爾，因過度打入「完美物質」導致本體肉身急速老化崩壞，甚至影響到由瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）飾演的分裂者蘇後期全面失控，因而畸變成「怪物伊莉莎蘇」（Monstro Elisasue）。

▲《懼裂》瑪格麗特庫利飾演怪物伊莉莎蘇。（圖／CATCHPLAY提供）

瑪格麗特庫利同樣得耗時6小時以上化妝，從大暴牙到面目全非地成為怪物，成果也令影迷震驚無比，她回憶成為怪物的過程中相當幽閉，直呼：「真的很痛苦，不能大動作，又很重，但幸好我撐過去了！」有趣的是，當時她還以怪物型態和老公傑克安多夫（Jack Antonoff）視訊，甚至被老公截圖發在個人IG上，逗趣互動也令粉絲們會心一笑。

▲瑪格麗特庫利「大暴牙」型態。（圖／CATCHPLAY提供）