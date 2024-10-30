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串流收視週榜／《吉伊卡哇》太威！《錦繡安寧》扳負評成最夯陸劇

記者陳芊秀／綜合報導

吉伊卡哇攻上串流榜！日本超人氣動漫角色「吉伊卡哇」在台灣多次掀起周邊熱潮，人氣橫掃各個年齡層，如今動畫《吉伊卡哇》也成為觀眾最愛。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／《愛過之後來臨的》完結

▲▼friDay影音收視週榜（10/21-10/27）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/21-10/27）。（圖／friDay影音提供）

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坂口健太郎、李世榮主演的《愛過之後來臨的》已經全集完結，這部作品改編自南韓作家孔枝泳、日本作家辻仁成合著的同名小說，打從開拍以來就深獲關注，播出後也持續在平台前3名。而前3名依舊《致我的解離》、《愛過之後來臨的》，韓石圭主演的《如此親密的背叛者》上週排行第4名，本週則下降一位排第5名。

▲▼《愛過之後來臨的》全劇完結。（圖／friDay影音提供）

▲《愛過之後來臨的》全劇完結。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／吉伊卡哇魅力無敵

▲▼Hami Video收視週榜（10/21-10/27）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（10/21-10/27）。（圖／Hami Video提供）

《吉伊卡哇》是日本漫畫家長野創作的漫畫系列，副標題是《這又小又可愛的傢伙》，2022年推出動畫，在富士電視台晨間節目《鬧鐘電視》內播出，每集呈現小可愛的日常，療癒大小朋友。而吉伊卡哇爆紅，推出周邊或是聯名活動都吸引大批粉絲，可說是2024年人氣王之一，動畫本週成為Hami Video平台收視第2，超越一票秋季動畫。

▲▼《吉伊卡哇》台灣爆紅。（圖／翻攝自X）

▲《吉伊卡哇》台灣爆紅。（圖／翻攝自X）

iQIYI／《錦繡安寧》打破外界不看好

▲▼iQIYI影音收視週榜（10/21-10/27）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI影音收視週榜（10/21-10/27）。（圖／iQIYI提供）

《錦繡安寧》改編自聞檀創作的小說《首輔養成手冊》，原作是靈魂重生變嫡女千金的故事，劇版則直接改成嫡女重返主家展開宅鬥，為母親尋找死亡真相的過程。劇版由張晚意搭檔任敏，兩人戲裡是沒有血緣的兄妹，身世之謎解開後更轉變成愛情，本劇播出前不被看好，演員演技常受到陸網批評攻擊，但播出後收視數字逐漸上揚，扳倒負評聲量，觀眾認為此劇雖有狗血宅鬥，但是解決事件速度快，節奏緊湊，同時成為10月網播市佔率第一的劇，超越了事前被看好的《春花焰》、《大夢歸離》，被陸網認證10月最紅的劇集，在iQIYI也攻上冠軍。

▲▼《錦繡安寧》扳倒負評變10月最紅陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《錦繡安寧》扳倒負評變10月最紅陸劇。（圖／翻攝自微博）

KKTV／不靠爸星二代趣里主演《怪物》

▲▼KKTV收視週榜（10/21-10/27）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（10/21-10/27）。（圖／KKTV提供）

趣里是近年崛起的演技派新星，爸爸是《相棒》水谷豐，媽媽是女星伊藤蘭，她是家中獨生女，但踏入演藝圈曾被父母反對，因此闖蕩星路並沒有倚仗父母的人脈。她不僅曾主演NHK晨間劇，也是夯劇《黑色止血鉗》的重要配角，現在主演新劇《怪物》，飾演擁有敏銳觀察力的女律師，本週平台收視第3，僅次於《致光之君》、《好想把那個人渣揍一頓》。

LINE TV／台綜收視強

▲▼LINE TV收視週榜（10/21-10/27）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（10/21-10/27）。（圖／LINE TV提供）

LINE TV收視前3強依舊是《歡迎光臨等你來家》第2季、《SCOOL》、《原子少年2》。大陸熱劇《錦繡安寧》則排第5名，僅次於時裝陸劇《半熟男女》。台劇《華麗計程車行》在平台曾創下百萬觀看紀錄，如今也重回熱門前10。

MyVideo／金鐘加持《八尺門》第3

▲▼MyVideo收視週榜（10/21-10/27）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（10/21-10/27）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo本週第一名仍是林暐恆（阿Ken）執導《X！又是星期一》，《八尺門的辯護人》金鐘59奪下7座獎項，也讓劇集收視再度升高，本週躍升至第3名。排名第2的法國電影《再見機器人》，描述狗和機器人的友誼，上映時大獲好評，如今在串流上架也衝出高位，口碑力量大。

▲▼《再見機器人》故事感人。（圖／MyVideo提供）

▲《再見機器人》故事療癒感人。（圖／MyVideo提供）

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