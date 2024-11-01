小孟老師／11月1日星座運勢　射手「告白趁今天」感情運正旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：迅速抓住機會

感情：重視對方感受

財運：懷感恩得好運

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：獅子

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雙子座

工作：領導有方合理

感情：桃花有貴人運

財運：業務獎金兌現

幸運色：黃色

貴人：處女

小人：牡羊

天秤座

工作：提升團體士氣

感情：製造偶遇機會

財運：積極行動賺錢

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：工作心情愉悅

感情：曖昧變成相愛

財運：投資理智思考

幸運色：卡其色

貴人：雙子

小人：天秤

金牛座



工作：與同事好相處

感情：共度甜蜜時光

財運：迎向豐盛未來

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

處女座

工作：試著大膽表現

感情：雙方難以抉擇

財運：財務評估特準

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：新創意有點子

感情：感情甜度上揚

財運：新的投資機會

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座

工作：優化產線流程

感情：進入完美狀態

財運：善用稅收優惠

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：射手

雙魚座

工作：得到老闆關愛

感情：用心熱情付出

財運：暫時先別進場

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：影響力大提升

感情：良好信用有助

財運：拓展收入業務

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

獅子座

工作：主動結識朋友

感情：平衡雙方需求

財運：可得豐厚獲利

幸運色：藍色

貴人：金牛

小人：魔羯

射手座

工作：突破傳統模式

感情：告白大膽嘗試

財運：懂投資有賺錢

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。