不斷更新／強颱康芮來襲　全台演唱會異動看這裡！

記者蔡琛儀／綜合報導

強烈康芮颱風來襲，且暴風圈持續擴大中，估今晚全台列陸警範圍，康芮最快明午到傍晚將登陸花蓮以南，不過本週演唱會活動相當多，《ETtoday星光雲》為您整理本週活動異動狀況。

▲五月天三天演唱會宣告延期。（圖／相信音樂提供）

1.五月天「2024 Just Love It！一路向東」演唱會

日期：11/1、11/2、11/3

地點：高雄流行音樂中心海風廣場、花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場

狀況：宣布延期，擇日舉行

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▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

2.劉德華「今天…is the Day」台北演唱會

日期：10/31、11/1、11/2、11/3

地點：台北小巨蛋

狀況：演唱會如期舉辦。

▲Stray Kids。（圖／Live Nation Taiwan提供）

3. Stray Kids World Tour

日期：11/2

地點：高雄國家體育場（世運主場館）

狀況：宣佈延期至11/3。

▲CNBLUE。（圖／SHOW Office提供）

4. 2024 CNBLUE LIVE-VOYAGE into X IN TAIPEI

日期：11/2

地點：林口體育館

狀況：主辦回應「目前照常舉行，若有疑問可自行洽詢主辦單位。」

▲溫流週六舉辦粉絲見面會。（圖／網銀國際影視、開麗娛樂提供）

5.溫流「2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola!' in TAIPEI」

日期：11/2

地點：台北國際會議中心

狀況：主辦回應「目前照常舉行，若有疑問可洽詢主辦單位。」