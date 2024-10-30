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快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

記者黃庠棻／台北報導

資深男星石英從影超過半世紀，從英俊小生演到爺爺，更坐鎮演出八點檔，代表作包括《第一世家》到《娘家》等，但近幾年開始消失八點檔演出。沒想到今（30）日卻傳出他在台大癌醫中心過世的消息。

▲資深男星石英。（圖／民視提供）

▲資深男星石英證實過世。（圖／民視提供）

石英過世的消息傳出後震驚演藝圈，經紀公司鳳凰藝能代為發布家屬聲明，女兒林千鈺證實「家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。家父自1966年參加電影公司演員招考出道以來，一直致力於台灣戲劇演出。」

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▲資深男星石英。（圖／民視提供）

▲資深男星石英證實過世。（圖／民視提供）

林千鈺進一步說起石英的過往，透露父親先前在採訪時曾說「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」直言「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」

▲資深男星石英。（圖／民視提供）

▲資深男星石英證實過世。（圖／民視提供）

不僅如此，林千鈺也特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，說道「在家父入住期間給予像家人般的無微不至照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。」

▲資深男星石英。（圖／民視提供）

▲資深男星石英證實過世。（圖／民視提供）

此外，林千鈺也公開了石英的遺願「遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式」最後說道「雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」

「石英家屬聲明」

致所有愛護石英的朋友們：

家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。
家父自1966年參加電影公司演員招考出道以來，一直致力於台灣戲劇演出，他在接受媒體採訪時曾說：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」，相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。
在此特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般的無微不至照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。
遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，還望關心家父的各位媒體與朋友們能寬宥體諒。
雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！

林千鈺 林義山 敬上
 

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