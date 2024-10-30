篠崎泫認了「輕生未遂過數次」！精神病纏身：整天怨天怨地 痛揭陰影

記者潘慧中／綜合報導

「心靈課程」是網友最近的關注焦點，雖然女星篠崎泫並未上過討論得沸沸揚揚的課程，但她30日凌晨以自身經歷分享看法，「所有的學習，都只是一套工具，只是看你怎麼學、怎麼用而已。」

▲篠崎泫分享個人看法。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）



篠崎泫在Threads透露，她當時只學自己想學的東西，其他不認同的部分，她選擇保持距離，「不苟同、不妥協、不配合（簡單來說在那樣群體裡就是很難搞的人）。」

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▲篠崎泫學習時有所取捨。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



儘管仍有許多非常不認同之處，但篠崎泫也不否認收穫頗多，「讓我擺脫了那個自我貶低、精神病纏身、整天怨天怨地怨世界的厭世女，讓我做到了很多以前認為自己不可能做到的事，從那個自S未遂數次到現在每天都感謝自己活著，這幾年也幫助我，自渡了許多艱難的時刻。」

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



因此無論上了什麼課程，篠崎泫認為只要運用在對的地方就好了，畢竟所有事物皆有優劣，是否要上課都是自己的選擇，「為自己的選擇負責任就好。」

篠崎泫Threads全文：

所有的學習，都只是一套工具

只是看你怎麼學、怎麼用而已

對我來說，我學我想學的

其他不認同的部分，保持距離即可

某些不認同的部分，我還是選擇保有自我意志

不苟同、不妥協、不配合

（簡單來說 在那樣群體裡就是很難搞的人）

我不否認有許多我至今都非常不認同的地方

但我也不否認我學到了很多、收穫很多

讓我擺脫了那個自我貶低、精神病纏身、整天怨天怨地怨世界的厭世女

讓我做到了很多以前認為自己不可能做到的事

從那個自S未遂數次到現在每天都感謝自己活著

這幾年也幫助我，自渡了許多艱難的時刻

這些年也收到數以萬計的訊息告訴我

我的故事幫助了他們走出黑暗

工具，用在對的地方，就是受用的。

所有的事物都有好壞優劣

都是自己的取捨、自己的選擇

為自己的選擇負責任就好。

Btw 我上的都不是現在討論得沸沸揚揚的那些

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