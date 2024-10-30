名嘴張友驊今辦告別式！　遺孀痛哭送別丈夫「感謝事發我在你身邊」

記者孟育民／台北報導

名嘴張友驊於3日意外摔倒，經過緊急搶救後仍不治，於11日上午過世，享壽71歲。告別式在今（30日）在台北二殯舉辦，由於他與老婆膝下無子，告別式由姪子、姪女代表送他最後一程；現場遺孀陳美秀哽咽致詞，「最後我要感謝老天爺，事發我在你身邊，也感謝你聽到我深深呼喚，給了我們彼此好好道別的機會，是不是老爺子 ？如今你已經了了無牽掛、自由自在！」

▲▼張友驊告別式，遺孀陳美秀致詞。（圖／記者黃克翔攝）

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陳美秀在家祭儀式上致詞全場哀戚，她說：「謝謝大家來陪伴他人生最後一哩路，親朋好友常常問，我們怎麼會在一起？這個問題連我都很好奇，因為我們是截然不同的2人。記得大學導師曾說，寧可做痛苦的蘇格拉底，也不要當一隻快樂的豬，友驊兄就是當痛苦蘇格拉底，我就是那隻豬。」

她表示純真是兩人的共通點，「他會在我下班後躲到衣櫥跟我玩躲貓貓。」說到此時，她低頭哽咽無法再說話，足見送別丈夫的痛。

▲陳美秀感謝外界幫助。（圖／記者黃克翔攝）

最後，陳美秀也代張友驊感謝這陣子大家的幫忙，「友驊兄，一路好走。另外我要表達感謝，感謝警察、救護人員、北醫醫療團隊，感謝兩岸報導，我們不孤單，人生有笑有淚有愛，一切盡在不言中，唯有感恩、感恩、再感恩。」