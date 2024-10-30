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《七龍珠DAIMA》飲茶配音換掉他！　古谷徹「醜聞毀晚年」爆引退

記者陳芊秀／綜合報導

70歲日本人氣聲優古谷徹被爆出不倫小37歲粉絲，並且對其家暴、逼墮胎等惡行，形象重創，相繼宣布退出《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波的幕後配音。連10月11日開播的新動畫《七龍珠DAIMA》全球同步開播，他過去配的經典角色「飲茶」也被撤換，日媒根據種種跡象推測他將就此引退。

▲▼古谷徹爆引退。（圖／翻攝自X）

▲▼古谷徹爆引退。（圖／翻攝自X）

▲古谷徹原本為《七龍珠》的角色飲茶配音，新動畫《七龍珠DAIMA》宣布撤換。（圖／翻攝自X）

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據《日刊現代》報導，古谷徹10歲就出道配音界，國中時為動畫《巨人之星》男主角星飛雄馬配音，其中在動畫《機動戰士鋼彈》為阿姆羅配音，令他成為家喻戶曉的超人氣聲優。他過去為《名偵探柯南》、《航海王》、《七龍珠》等知名動漫擔任配音工作，電視圈人士透露，「在不倫報導曝光後，他的演藝活動幾乎停擺。不僅僅是不倫的問題，加上家暴與墮胎，讓他的形象跌至谷底。恐怕不會再有新的作品邀約，考量到年齡因素，他可能會就此悄然引退」。

▲▼古谷徹爆引退。（圖／翻攝自X）

▲古谷徹10歲開始踏入配音界，70歲爆出不倫醜聞形象重創。（圖／翻攝自X）

古谷徹被《週刊文春》爆出2023年9月之前，與一位女粉絲維持了4年半的不倫關係，期間因爭執而向對方動粗，甚至發生令女方懷孕且逼墮胎的事件。對此，他透過社群官方帳號坦承爆料內容屬實，向公眾道歉，接著退出《名偵探柯南》、《航海王》的配音工作，表示這是「當下的自己唯一能做到的贖罪方式」。而他過去活躍社群平台，時常發聲與粉絲互動，如今醜聞大傷形象，連26萬人追蹤的社群帳號也刪除了，原本配音生涯風光數十年，晚年卻聲譽蒙塵。

▲▼古谷徹爆引退。（圖／翻攝自X）

▲古谷徹官方X帳號已經刪除。（圖／翻攝自日網）

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