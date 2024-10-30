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台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙！人夫怒討266萬賓士豪車…揭不倫戀

【不倫破局討豪車】台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙　人夫怒討266萬賓士豪車

▲許鈞鈞外型美豔，因長期演出8點檔，累積不少熟男粉絲，近來卻遭人夫指控感情詐騙。（小圖翻攝自許鈞鈞IG）

圖文／鏡週刊

出道13年的許鈞鈞是《戲說台灣》的熟面孔，低調地累積一大票熟男粉絲，近年她則以《一家團圓》的惡女「Monica」生動演出讓觀眾又愛又恨；外型美豔、身材妖嬈的她魅力無法擋之外，感情世界更令人好奇，搜尋網路關鍵字，跑出來的熱門條目是「許鈞鈞結婚了嗎？」雖然檯面上看似單身，卻有人夫跑出來指控，遭到許鈞鈞「感情詐騙」，並發律師函要求返還要價266萬元的賓士豪車。

自稱是許鈞鈞「隱形男友」的已婚人夫，因女方對他疏離且另結新歡，憤而發出律師函提告，其中最令人夫在意的，就是那輛被列為寵愛證據的賓士A35豪車。剛認識不久時，許鈞鈞向人夫訴苦，因為自己開的MINI小車常常故障維修，指定要一輛夢想中的賓士車，還向人夫保證，「這輛車放在台北，歡迎常常來開車兜風，絕對不會給其他人開，也不會載人。」

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【不倫破局討豪車】台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙　人夫怒討266萬賓士豪車

▲人夫猛烈示好許鈞鈞，豪砸700萬元卻沒結果，心碎寄出律師函欲討回賓士車。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

被迷得七葷八素的已婚人夫，豪氣地以現金付清266萬元，在展示中心買下香車搭配美人。然而日子匆匆飛逝，直到近期，人夫發現許鈞鈞對他越來越冷淡，態度越來越疏遠，更表明了無意和他進一步交往，人夫終於大夢初醒，和許鈞鈞攤牌、想把賓士要回。

【不倫破局討豪車】台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙　人夫怒討266萬賓士豪車

▲許鈞鈞在3年前公開新車是生日禮物，看似是自己買的，但其實是人夫付款，如今成了感情糾葛的證物。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）

結果許鈞鈞表示「我可以把車子的錢看還你多少。」但協商不成，許鈞鈞痛罵人夫「沒品！」讓人夫整個「牙起來」，反嗆許鈞鈞「僥倖心態、無恥行徑」，兩人自此翻臉；人夫為此更豁出去了，聲明會窮盡一切資源，就是要討回這輛名車，彌補他已經討不回來的痴心絕對。
 


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