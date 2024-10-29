乾冰噴太多...艾薇台上滑倒摔到頭「額頭驚現傷口」　親曝現況

記者蔡琛儀／台北報導

艾薇近日征戰大陸歌唱節目《下一戰歌手》，在新聲歌手solo曲中，艾薇一襲白色長洋裝，詮釋〈火柴天堂〉，也傳達她想把這首歌獻給最近剛過世的爺爺。在錄製節目期間，爺爺突然離世，艾薇沒能來得及見到最後一面，因此演出當天，她一度承受不了滿溢的悲痛，差點在舞台上潰堤，但她內心隨即不斷地努力把自己拉回到表演中。

▲▼艾薇演唱〈火柴天堂〉獻給剛過世的爺爺。（圖／喜鵲娛樂提供）

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然而，彩排時也發生意外插曲，艾薇為了提升舞台效果，特別加強乾冰特效的運用，結果舞台太濕滑，進行後軟翻動作時手滑，在台上摔倒撞到頭。結束後發現額頭上有個不小的傷口，面對大家的關心，艾薇打趣說：「我可是經歷過21針在臉上『被選中的人』，這點小傷不算什麼，大家不用擔心！」

此外，她也與同屬環球音樂的香港歌手曾比特組成「特別的艾」，合唱粵語經典〈敢愛敢做〉，兩人在出賽前一週，共同參加馬來西亞的一場商演，艾薇帶曾比特品嚐馬來西亞道地美食，像是炒粿條、福建麵、板麵、甜品、咖哩魚等等，並教他用馬來語點餐。

▲艾薇和曾比特合作。（圖／喜鵲娛樂提供）

而兩人也超會鬥嘴，艾薇說認識曾比特前，她在這個節目是十足的I人。曾比特立馬回嗆：「妳本來就不I，妳是『Evy』，不是”『Ivy』！」不過在確定合作開始，曾比特就化身嚴格的粵語老師，調整艾薇的各種發音咬字，且兩人每天都會討論歌曲細節，希望藉由演出時歡愉的氛圍帶動現場觀眾，讓每個人都被熱情點燃，沉浸在音樂與互動的共鳴中。