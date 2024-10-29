《大河之舞》睽違16年來台！　首席「最美女舞者」搭捷運樂喊：融入台灣

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭傳奇踢踏舞劇《大河之舞》睽違16年再度訪台，29日起在台北表演藝術中心展開一連8場的演出，本次來台採用最高規格的25周年紀念演出，製作人帕德雷克掛保證：「絕對讓台灣觀眾目瞪口呆」！主辦單位也特別開放媒體入場拍攝最終總彩排，華麗又整齊一致的完美演出撼動整個大劇院場館。

▲《大河之舞》睽違16年來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

雖然是總彩排，但是舞者們一刻不馬虎，每一秒都當作是正式演出般在台上一字排開，展現最專業、完美的演出。華麗舞姿搭配現場樂手演奏更是讓現場驚呼連連。來自愛爾蘭的首席男舞者傑森歐尼爾（Jason O’Neill）從5歲便開始跳舞，12年來，他一直擔任《大河之舞》的首席舞者，在世界各地最負盛名的劇院演出。

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▲《大河之舞》睽違16年來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

不過由於節目是睽違16年來台，因此本次是傑森第一次和《大河之舞》舞團一起來台，傑森說：「因為是首度來台，所以特別興奮又緊張，迫不及待想讓台灣觀眾趕快看到《大河之舞》的震撼場面，那真的是一生一定要感受一次的！」

▲《大河之舞》睽違16年來台演出。（圖／寬宏藝術提供）



被國外媒體封為「最美首席舞者」的安娜梅．費茲派翠克（Anna Mai Fitzpatrick），從4歲開始進入舞蹈界，贏得了多項冠軍頭銜，包括全愛爾蘭錦標賽、英國錦標賽和英國國家賽。而舞姿過人的她，還曾憑藉出色美貌獲選「2023年愛爾蘭小姐」亞軍。

▲《大河之舞》首席舞者安娜梅費茲派翠克及傑森歐尼爾。（圖／寬宏藝術提供）

本次來台演出，移動的時候有搭乘捷運，她笑說很有融入台灣文化的感覺，覺得很新鮮，也去了夜市品嚐小吃。她的親哥哥菲谷斯費茲派翠克（Fergus Fitzpatrick）本次同樣跟著《大河之舞》舞團來台演出。《大河之舞》將從10月29日至11月3日一連8場，於台北表演藝術中心登場，購票請洽寬宏藝術。