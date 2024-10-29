黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

記者蔡琛儀／台北報導

日本超級天團YOASOBI即將於明年2月8、9日在台北小巨蛋舉辦「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI」演唱會，此次台北演唱會票券，全場將採實名登記抽選制，並將在11月1日起正式起跑。

▲YOASOBI明年台北小巨蛋演唱會採實名抽選制 。（圖／好玩國際文化提供）

2024年初，YOASOBI第一次在Zepp New Taipei舉辦的台北演唱會，締造了約16萬人同時上線搶票，並在1秒內秒殺完售的驚人紀錄。今年暑假亞巡消息一出，所有歌迷早以摩拳擦掌在等待台北場的購票，主辦單位公佈票價，最高為VIP區5280元，依序為4880、4280、3880、2880元，最低800元，全場皆為實名登記抽選制，不僅可有效阻擋黃牛，想必也將吸引許多歌迷參與登記抽選。

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YOASOBI今年組成5周年，有著一連串的慶祝及紀念活動。首先於10月1日紀念日當天，發表了新歌〈モノトーンMonotone〉，這也是10月4日在日本上映的動畫電影《ふれる。Fureru。》主題曲。緊接著在10月5日至14日，「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL」攝影展則在預計於2025年1月盛大開幕的「Ginza Sony Park」舉行，10月30日則將發行周年紀念冊《VI/NYL SUPER (バイ&ナル スーパー) YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK》。

此外，YOASOBI也將於10月26日起在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演。而從12月開始，他們將陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市，盛大展開總計14場的亞洲巡迴演唱會。更多詳情詳可上「好玩專賣店」FB及IG專頁參閱相關公告。