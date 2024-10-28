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HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓娛樂公司龍頭之一的HYBE娛樂近來陷入爭議，更因為職員疑似排擠NewJeans成員Hanni而鬧上國會。文化體育觀光委員會24日在國會上公開HYBE內部的報告書，由於內容提及對於其他經紀公司的藝人評價，甚至是主觀的負面批評，掀起網友熱烈議論。

▲▼HYBE。（圖／翻攝自HYBE官網）

▲HYBE近來陷入爭議。（圖／翻攝自HYBE官網）

根據韓媒《스포츠경향》報導，文化體育觀光委員會在24日的國政綜合審查會議上，公開了HYBE內部編寫供管理層閱覽的《音樂產業報告》部分內容，其中包含對HYBE旗下及其他經紀公司偶像外貌的評論，還涉及私生活爭議、社群輿論和病毒式行銷意見等。

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該份週報是由曾任音樂評論家、現任HYBE子公司Weverse雜誌的主編A先生，通過郵件發送給HYBE高層管理人員的報告，而最具爭議的部份，便是對偶像外貌的評價。針對某小型經紀公司的偶像，報告中評價道「表演完全不像偶像水準，舞台表現像是中學生才藝表演」、「有些成員醜得嚇人，說明了他們為什麼是紅不了的團體」。針對SM娛樂的新女團，報告中則指出：「令人驚訝的是沒有一位成員是漂亮的。」質疑SM娛樂的審美標準是否有所變化。

此外，關於JYP娛樂出身的偶像成員，報告評論「整型整到認不出來的程度」，並指出成員在困難環境中長期暴露的心理防禦跡象明顯，尤其在外貌及性吸引力方面的表現很明顯。

▲▼Hanni。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

▲Hanni日前為被霸凌一事登上國會聽證會。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

該報告引發了國政審查中的批評，議員閔亨培（音譯）指出：「涉及未成年偶像的內容非常不妥，報告中對偶像的不人道態度令人擔憂。」文化體育觀光部部長劉仁村（音譯）也認為「表達過於苛刻」。

報告中，除了關於藝人外貌的評論，還有分析其他經紀公司做行銷、作票等事件，甚至提及自家旗下藝人的緋聞處理，「因為『團隊』在該團中佔很大部分的價值，○○○（成員名）退出的極端需求並非主流意見」、「但該事件對粉絲來說傷害太明顯，因此需要提供某種粉絲可以接受的『契機』」。

對此，HYBE首席運營官金泰浩（音譯）承認該文件為HYBE內部所撰，但聲稱僅是監測資料，並非公司立場，承諾會避免再度出現類似問題。HYBE還發表了獨立的立場，「該報告中包含了作為娛樂公司應當關注的內容和粉絲的正面評價」、「只將報告中的部分刺激內容拼湊在一起，似乎是外部有力量故意洩露，以顯示HYBE批評藝人，對此將追究責任至底」。

而部份業界人士對該報告的性質則提出質疑，認為其可能不僅僅是簡單的監測資料，還包含了不恰當的主觀意見。律師表示：「特別是該內容提到其他大型公司特定偶像的真實姓名，包含侮辱性表達和虛假事實，這可能構成侮辱或名譽損害。」此外，雖然HYBE聲稱該報告只面向內部高層，但因為資料已被外泄，不排除HYBE的其他員工也可能已閱讀過這些資料。

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