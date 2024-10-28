陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近宣布開新頻道，上傳一支名為「有話要說！噓！」的影片，讓許多網友看完後直呼超毛，同時也翻出她過往參加心靈課程一事，引發外界關注。為此，歌手陳零九今（28）日也透過Threads發文透露曾被朋友邀去上課，同時也公開內幕直言：「我自己看完課程內容是理解這個課程的用意，但我也是不認同這個方法的。」

▲陳零九。（圖／翻攝自Facebook／陳零九Nine Chen）

陳零九坦言對心靈課程方式和盈利手法持保留態度，同時也透露，身邊不少朋友曾熱情推薦這些課程，甚至勸說他去試試看，但經自己查閱資料後，對此有了不同的見解。陳零九認為，「加入任何組織或上課程還是信仰，都未必可以離苦得樂。」呼籲大家謹慎面對心靈課程的吸引力。

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陳零九進一步描述他對課程的理解，他指出，課程提供一種「工具」或「方法」，同時也坦言自己不會去上這些課，因為他發現課程方式或許會強制地「打碎」一個人，再引導其用課程提供的方法重新面對困境。儘管他理解課程的出發點，但他並不認同這樣的手法，「不過就我所知，這種心靈課程好像不只一間，，或許這也是個好機會，可以揭開這裡面到底還有，什麼我們不知道的。」

▲陳零九發文談論心靈課程。（圖／翻攝自Threads／diegodtk09）

陳零九提到，「我們都不是其他個體人生的主角，他們經歷的只有他們知道。」強調每個人所經歷的事情和所需的幫助，都有其獨特的背景，並非旁人能輕易理解或評判。他認為，即使再多的工具或方法，在不同人身上也會產生不同的效果，因此無法一概而論。

此外，陳零九進一步指出，許多我們認為理所當然的事情，對他人而言不一定適用，並引用「未經他人苦，莫勸他人善」這句話，提醒大家在關心他人時，不要輕易以自己的經歷和觀念去評判或指導他人的生活，不妨多一分柔和與同理，「和善一點的表達沒有這麼難。」