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台AV女優「遭前任嫌公主病」！　吳夢夢認了：沒什麼不好

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。最近她在Threads發文透露曾被某任男友嫌棄有公主病，同時也坦言，「我一開始聽到這個評價，就會馬上想自證、反駁，到後來就接受了，公主病也沒什麼不好的。」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

吳夢夢回憶自己在年輕時期曾因公主病被多位前男友批評，當時的她試圖反駁和自證清白，但隨著年齡增長，逐漸接受這個標籤，甚至認為只要找到能接受自己特點的人就好，並不覺得這是負面的性格。吳夢夢更舉例說明她的公主病行為，例如她偏愛某品牌的瓶裝水，若買不到喜愛的品牌，即便手上有其他品牌的水，她在不口渴的情況下也不會喝。

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▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

▲吳夢夢發文透露被某任男友嫌有公主病。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

最後，吳夢夢以輕鬆幽默的口吻表示，公主病只是選擇上的小堅持，同時也邀請網友們留言分享是否也遇過其他公主病行為的例子。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達各自的看法，「有錢的話，公主病算什麼？」、「如果另一半會嫌你公主病，代表他不會是最疼你的白馬王子」、「有自己的喜好跟堅持，不一定會被認為是公主，主要是會不會考對方的心情跟當時的狀況。」

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吳夢夢, AV女優

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