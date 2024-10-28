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眾量級Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧26日公開證實分手，女方日前上心靈課程一事也被挖出，消息曝光後，掀起外界不小討論，同時也紛紛猜測兩人分開的真正原因。為此，Andy今（28）日再透過社群發聲，坦言自己正在考慮拍攝一部影片，公開自己對心靈課程的想法。貼文曝光後，立即掀起網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達個人看法。

▲眾量級（26）日公開證實分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級（26）日公開證實分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

Andy在文中向粉絲提問：「關於心靈課程，你們想了解什麼？」似乎在暗示自己可能會針對這個主題進一步分享見解。隨著心靈課程最近受到廣大討論，Andy的貼文在曝光後不久，迅速引起網友們的共鳴。不少人好奇表示，「想聽」、「趕快拍」、「非常想知道」、「你有去上過嗎？」、「希望Andy可以全都分享出來，我想了解這到底是什麼課程」，甚至還有網友問他是否是因為此課程所以才和家寧分手，紛紛表示期待Andy能揭開心靈課程背後的實際價值和影響。

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▲▼Andy

▲Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

事實上，家寧日前在個人新頻道上傳名為「有話要說！噓！」的影片，她一開頭便向觀眾介紹，「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道。」並補充「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇。」最後更預告，想知道更多就關注她的頻道。影片曝光後，除了過往上心靈課程一事被挖出，更糟不少網友吐槽影片詭異得像是被邪教詛咒。

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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