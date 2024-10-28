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梅根尤物評《慾望城市》：凱莉怎麼可以搞砸每個人的一天？

梅根尤物的歌詞跟造型，永遠都是火辣又性感。（東方IC）

圖文／鏡週刊

2020年一出道就以形象性感、歌詞尺度火辣受到歡迎的嘻哈歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion），最近受訪承認自己壓根沒看過影集《慾望城市》 （Sex and the City），頭一回發現原來有電視劇內容，可以跟她唱的歌詞一樣火辣。

在接受電視節目主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）的訪問中，29歲的梅根尤物談到自己終於看了《慾望城市》，宛如像是發現新大陸一樣興奮，「沒人告訴過我《慾望城市》這麼好看，好嗎？我很生氣，都沒人跟我推薦，『梅根，你該看看《慾望城市》。』『妹子，這裡頭很有文化，看啦！』我甚至不知道自己是怎麼偶然間發現的，也不清楚怎麼愛上的，我想我只是看到莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）的圖片，她看起來很漂亮啊。她的髮型、鞋子、衣服總是那麼漂亮，我心想，『這是什麼？』讓我點開來看看。」

梅根尤物說一旦開始收看，整個人就入坑了，「我無法移開視線，這真的是最棒的追劇體驗。我會運動的時候看，在整理造型的時候，無所事事的時候也會看，天啊，我工作很忙。我就死命把時間擠出來看劇，然後反問大家，『你們有看過《慾望城市》嗎？』」雖然把全劇都追完了，但是她也說，不太喜歡結局，「然後人家告訴我，還有兩部電影版，我說：『好吧，我得瞧瞧看，因為我不明白發生了什麼。』」

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很有趣的是，儘管梅根尤物的歌曲經常歌頌女性的性欲，但是她一開始最不喜歡的卻是莎曼珊，「我當時覺得，『天啊，我討厭她。為什麼大家都喜歡她？』隨著劇情發展，我想應該繼續觀察看看，我很高興我沒棄劇，因為她會控制男人，不讓男人反過來玩弄她。她不斷告訴女性同胞，不要再讓男人成為生活重心，要去購物、玩樂、賺錢，然後回頭來玩弄妳的玩物。我說，『沒錯，我就是這樣。』」

至於多愁善感的夏綠蒂，她說雖然這樣很煩，但也很可愛，「我想她會是我生命中最好的朋友，因為她非常情緒化。我覺得哭哭啼啼沒關係，有點瘋狂也沒關係，我猜她可能是巨蟹座。抱歉了，巨蟹座，你們都很情緒化。」至於最不喜歡的人物，則是米蘭達，「她一直都很刻薄，怎麼可以對史提夫那麼殘忍呢？史提夫唯一想做的，就是愛她啊。」

當然不能忘記莎拉潔西卡派克飾演的主人翁凱莉，梅根尤物說，「我在這個角色身上看到很多的自己，就像凱莉真的很喜歡搞事一樣，她好像每天起床，就是來想清楚該如何搞砸每個人的一天？怎麼有辦法可以把自己打扮那麼漂亮，卻把別人的生活搞到一團亂呢？人生難道還能更複雜嗎？她可以一直做出正確的事情，她可以選擇理智，卻總是選擇瘋狂，讓我不得不懷疑，『那會是我嗎？』」

梅根尤物的評論引發網友的討論，畢竟當初《慾望城市》最被詬病的一點，就是劇中人物不夠多元，鮮少討論到有色人種的價值觀，但時隔多年後梅根卻能看出門道。更妙的是，網友轉貼她的評論時，莎拉潔西卡派克在底下留言：「嗯......」似乎也隔空同意她的觀點。畢竟《慾望城市：華麗下半場》第3季接著就要開播了，能爭取到梅根尤物這樣的新生代入坑，對收視率有保障啊。


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