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GD上《劉QUIZ》公開回歸新歌！創作靈感靠情傷　曝與太陽超苦練習生時期

文／妞新聞

韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」的回歸終於有感了！距離上一張2017年發行的迷你二輯《權志龍》已經超過7個年頭，他前幾日在新官方帳號「fanplusonedotcom」上才上傳全黑圖，被發現疑似是寫著「loading… progress 10%」的新歌預告，緊接著就公開將登上「2024 MAMA AWARDS」，稍早新綜藝的預告也雙喜臨門曝光。

睽違7年的新歌在這劇透

G-Dragon空降《劉QUIZ》

 
 
 
 
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他來了！他真的來了！在24日播出的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，GD驚喜出現在下一集的預告中，可以看到他頂著橘紅髮色，穿著正式西裝內搭紅色領帶，胸口裝飾超吸睛的小雛菊胸針，一臉止不住的害羞甜笑與劉在錫擁抱打招呼。

▲G-Dragon空降《劉QUIZ》。（圖／Youtube／유 퀴즈 온 더 튜브，下同）

許久沒上綜藝的他，光是打招呼就超羞澀，不過卻大膽在節目中公開新曲！雖然預告中只有短短幾秒，已經讓粉絲們瘋狂，大呼：「要等不及了！」、「看來真的要在25日回歸嗎？」。

名曲製造機的「創作靈感」？

自爆情傷是關鍵

BIGBANG出道以來就一手包辦多首歌曲的作詞作曲，舉凡〈謊言〉、〈Haru Haru〉、〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、 〈IF YOU〉等都是歌謠界的世紀神曲，身為創作才子、版權富翁的GD就被問到：「名曲誕生的秘訣是？」他自爆：「分手的時候，本來坐著一站起來歌曲就出來了！」原來是靠情傷獲得靈感，而中間消音了一段關鍵句，就只能等播出後才知道了。

巨星也有苦日子？

「GD＋太陽」練習生秘辛公開

▲GD、太陽當練習生時期。（圖／naver

看似出道就走紅，之後更成為國際巨星、時尚圈寵兒的GD，其實與隊友「太陽（董詠培）」在12歲時加入YG娛樂當練習生後，經歷了長達11年的練習生生涯才得以出道，在節目中他也將公開這段超苦往事，透露太窮苦會把飯吃到一點不剩，甚至會拿「別人剩下的飯菜」來吃，還起身還原太陽在後面打掃的模樣，預告中還有被劉在錫爆料GD在當兵時疑似打給他的奇妙故事，完整內容必須死守10月30日晚上的播出啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, GD, 權志龍, 劉QUIZ, 劉在錫

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