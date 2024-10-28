大飛剛認愛「直擊放閃女伴逛街」！恩愛互動曝光　經紀人揭交往現況

▲大飛與疑似是女友的女子一起逛玩具店。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

「大飛」吳志慶從《大學生了沒》發跡，參加《超級模王大道》獲得第六名的成績打開知名度，在各大綜藝節目都能看到他的身影。感情方面大飛原本向楊晨熙求婚成功，卻還是以分手收場，先前他在節目上承認有新戀情，並在受訪時表示對方是圈外人，而日前時報周刊CTWANT讀者巧遇他與一名女子在逛街，而且還有說有笑，不知道是否就是他所說的「新女友」。

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10月12日下午近5點，本刊讀者在一間玩具店巧遇大飛，他正在看著櫥窗中的公仔，身旁還跟著一名女性，兩個人邊逛邊聊天，感情看起來相當融洽，由於不久前大飛才認愛，不免讓人聯想這是否就是他的女友。觀察大飛當天的IG，能看到他PO出與小馬到小禎健身房的限時動態，之後便穿著同樣的衣服出現在玩具店，行程相當充實。

▲在去完小禎的健身房後，大飛穿著一樣的衣服逛街。（圖／讀者提供、翻攝自大飛IG）

大飛當年與楊晨熙因參加《麻辣天后傳》的錄影而開始交往，兩人愛情長跑9年，大飛還在美國求婚成功，可惜卻還是以分手收場，楊晨熙表示分手原因是對未來規劃不同調，大飛則坦言是他提出分手，因為真的要步入下一階段時，才發現要思考很多事情，認為拉開一點距離對兩個人都好。

▲大飛曾與楊晨熙有過一段情。（圖／翻攝大飛、楊晨熙IG）

不久前大飛在節目上又談到這段戀情，他透露與楊晨熙分手那段時間就像行屍走肉，幸好現在兩人都迎來新的幸福，楊晨熙與建商男友結婚後迎來寶貝女兒，大飛也交了女友，經紀人證實他們已經交往了一段時間，目前一切都很好。

▲在節目上大飛透露遇到了新對象。（圖／翻攝自YouTube）

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