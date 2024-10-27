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林岱縈自爆遭牙醫「撫摸」挑逗騷擾！　經紀公司潛規則全說了

記者孟育民／台北報導

近期代言工作邀約滿滿的「零死角女神」林岱縈，受邀到台北海洋科技大學勞動部勞動力發展署金馬宜花分署實習勞工權益講座擔任講師，現場吸引上百位大學生炸場擠滿人潮！林岱縈在擔任演藝系講座講師時就透露，自己求職路也是滿滿血淚，不僅因美貌被同事排擠，讓她患上容貌焦慮「忌妒和敵意，覺得好像自己做錯什麼事了」。

▲▼林岱縈擔任講師，曝曾遇到潛規則。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈擔任講師，曝曾遇到潛規則。（圖／紅心字會提供）

她還自爆「我當牙醫助理時也曾被醫生趁傳醫療器具時手從我手肘挑逗撫摸到手掌」，她現場示範提醒女同學一定要拒絕，讓同學看到不忍驚呼。她也坦言外貌優勢不一定一路順遂，她就曾遇到面試遭廠商吃豆腐，比如說合照、握手就會趁機摟腰摸背，也遇經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」，甚至粉絲會傳不雅照片訊息。

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▲▼林岱縈擔任講師，曝曾遇到潛規則。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈分享過往經驗。（圖／紅心字會提供）

「長得漂亮的人可能更容易吸引他人的注意，或是建立好的第一印像，特別像在一些需要形象展示的行業，例如演藝圈、模特行業和公關行業。」林岱縈說也有致命缺點就是常被被物化，「漂亮的人可能會被他人只看重外貌，而被忽視內在品質和能力，這可能導致被物化和不被尊重」。她也因發行寫真，低潮好一陣子，因為邀約的都是希望我性感，新聞標題都是『圓渾雪乳』」、「我還曾被貼身跟蹤、被搭訕、匿名包裹，我所有隱私都不見了。」

▲▼林岱縈擔任講師，曝曾遇到潛規則。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈因為外貌被貼標籤。（圖／紅心字會提供）

她建議台北海大同學，「你就是要勇敢委婉地拒絕，我曾因為這樣工作少，但遇到不好的事情要拒絕，當你被孤立的時候要多想想還有愛自己的人，你就不會內耗。而且你的身體比你想像中的更愛自己，接受反而會心理受傷。」岱縈曾被認為孤僻不合群，但現在峰迴路轉，也因形象端正，大受媒體好評。

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