當牙助遭醫師性騷挑逗！林岱縈爆曾遇職場潛規則

記者許逸群／台北報導

近期代言工作邀約滿滿的「零死角女神」林岱縈，受邀到台北海洋科技大學（簡稱台北海大），勞動部勞動力發展署金馬宜花分署實習勞工權益講座擔任講師，現場吸引上百位大學生炸場擠滿人潮！

▲林岱縈受邀到台北海洋科技大學擔任講師。（圖／紅心字會提供）

林岱縈擔任演藝系講座講師時透露，自己求職路也是滿滿血淚，不僅因美貌被同事排擠，讓她換上容貌焦慮：「忌妒和敵意，覺得好像自己做錯什麼事了。」她還自爆：「我當牙醫助理時也曾被醫生趁傳醫療器具時手從我手肘挑逗撫摸到手掌。」並提醒現場女同學一定要懂拒絕。

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林岱縈坦言外貌優勢不一定一路順遂，她就曾遇到面試遭廠商吃豆腐，比如說合照、握手就會趁機摟腰摸背，也遇經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」，甚至有粉絲會傳不雅照片與訊息。

林岱縈說：「漂亮的人可能會被他人只看重外貌，而被忽視內在品質和能力，這可能導致被物化和不被尊重。」甚至曾被貼身跟蹤、匿名包裹，讓她覺得毫無隱私。她向同學建議，「你就是要勇敢委婉地拒絕，我曾因為這樣工作少，但遇到不好的事情要拒絕，當你被孤立的時候要多想想還有愛自己的人。」

▲林岱縈參訪寵物業經營管理系。（圖／紅心字會提供）

本身是貓派的林岱縈，得知校園有寵物業經營管理系時，立刻飛奔到系上，看到學生手裡都抱著滿滿的動物，讓她心花怒放大喊「好幸福喔」，當場輪流抱起小動物們，還一一送上親吻。特別的是，她和日本矮雞玩啾啾最逗趣，她也笑說：「這真是寵物系的IG（矮雞）耶！」