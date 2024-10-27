陳喬恩尪把明道電話「設定成Mayday」　背後原因曝光…全場笑了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，終於在日前交往5周年當天，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎。儘管婚禮已結婚一個多月，但後續仍掀起許多網友討論，明道近期又在社群平台上分享花絮引起熱議。

▲陳喬恩先前在蘭卡威舉辦婚禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）

明道先前曾在陳喬恩婚禮結束後幾天，在社群平台上分享自己致詞的花絮，當時對著賓客說道「我老實說，碰到Alan的時候，我是不同意的喔」，讓在場所有人都大吃一驚，站在一旁的新娘陳喬恩也忍不住噴笑甚至肘擊，他進一步解釋「我不同意雖然影響不了什麼」，但「不同意」的原因是因為「很怕喬恩被騙」，一字一句都看得出兩人深厚的友誼。

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▲明道擔任陳喬恩婚禮的伴郎。（圖／陳喬恩經紀人提供）

不僅如此，明道又在近日公開另一段陳喬恩婚禮的另一段影片，他同樣當著所有賓客的面說道自己在跟Alan第一次見面時，就交換了電話，笑說他的號碼是「一個專線」，對方給自己的標註不是寫著明道，而是標明了「Mayday」。

▲明道擔任陳喬恩婚禮的伴郎。（圖／陳喬恩經紀人提供）

對此，明道進一步解釋，Alan把自己的號碼設定成「Mayday」其實是有含義的，原來是對方認為如果在跟老婆陳喬恩相處遇到麻煩時，可以立刻跟他求救，所以才特地標註成「Mayday」，一番逗趣的發言惹得現場所有人大笑不已。

▲明道透露Alan把自己的電話設定成Mayday。（圖／翻攝自明道抖音）