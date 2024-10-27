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「口袋餅乾」千秋離婚小15歲尪！再婚嫁他曾喊「像中樂透」…公婆拒談婚事

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星千秋（本名：藤本千秋）因人氣綜藝《火焰大挑戰》組成「口袋餅乾」走紅，並且是《新哆啦A夢》的「哆啦美」幕後聲優。她走紅演藝圈，曾與諧星遠藤章造閃婚生女，但婚姻維持5年告終，2016年再婚小15歲電視台員工，不料27日宣布「很久以前已經離婚了」。

▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲千秋是口袋餅乾成員。（圖／翻攝自IG／千秋）

現年51歲的千秋再度離婚，透過限動發文「雖然和丈夫很久以前就已經離婚了，今年還是以家人身分為我慶祝了生日。耶～！」她表示邁入50歲，女兒也已經成年、獨立，公私一起改變，對未來還有很多想完成的事。她又發一則限動補充：「其實並不覺得有必要專門發佈這個消息，而且我之前在深夜的Instagram直播中也提過，所以一些粉絲可能早就知道了。不過這次還是正式宣佈離婚！」同時她強調，以後雙方還是會時常在一起相處，「這很正常，所以大家不用驚訝」，同時還上傳了女兒和前夫贈送的卡片、花束以及生日餐盤的照片。

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▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲千秋近日曬慶生照，曬出家人送的生日卡片。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲千秋限動宣布與小15歲老公很久以前就已經離婚了。（圖／翻攝自IG／千秋）

千秋其實是豪門千金出身，爸爸是營業額高達5000億日幣的「日本板硝子」會長藤本勝司，踏入演藝圈的決定，當時受到父母反對，2021年首度鬆口在IG談到父親。她與第一任丈夫遠藤章造於2007年離婚，屬於圓滿離婚，2016年宣布與當時29歲的TBS電視台社員結婚，震驚娛樂圈，男方父母當時接受日媒採訪時面有難色表示「不想談結婚的事」，鄰居透露是男方父母擔心孩子與年紀相差甚大的對象結婚。

▲▼千秋限動宣布離婚小15歲老公。（圖／翻攝自IG／千秋）

▲千秋是豪門千金出身，爸爸是「日本板硝子」集團會長藤本勝司。（圖／翻攝自IG／千秋）

而千秋相當珍惜這段婚姻，2年前上談話節目《徹子的房間》時，滿臉喜悅談起二婚老公，直說「現在已經6、7年了，感覺就像中了樂透彩的心情」，更對另外一半讚不絕口。如今二婚再度以離婚收場，她強調還是像家人相處。

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