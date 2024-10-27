力挺LGBTQ+！何超儀帶「超猛伊布」現身台灣同志遊行

記者許逸群／台北報導

香港搖滾女王何超儀特地來台力挺LGBTQ+，更邀來變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣。他們送出3000份彩虹限定應援物為LGBTQ+朋友加油打氣，並沿著「北路線」步行支持遊行，她開心表示：「今天他們最漂亮，我感受到滿滿的愛！LOVE IS LOVE！」

▲何超儀率領9位「伊布猛男」現身。（圖／852電影公司提供）

何超儀一見到變裝皇后飛帆相見歡，飛帆特地畫了她喜歡的眼妝風格，讓她直呼非常美。以人氣日本動畫寶可夢中的「伊布家族」作為主題，分別詮釋伊布及其8個進化形：水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布和仙子伊布，她看到驚呼連連，大讚超用心。

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台灣同志遊行中午時，整個市府廣場已擠滿人潮，何超儀下午1點半手拿彩虹旗現身，與Iman、變裝皇后飛帆及9位猛男KOL在現場沿路發送3000份「LOVE IS LOVE／沒完沒了的完美，做自己的人最美」彩虹限定應援扇子、應援貼紙或應援礦泉水，為LGBTQ+加油打氣。

▲何超儀參加台灣同志遊行。（圖／852電影公司提供）

何超儀第一次參加台灣同志遊行，開心表示：「我感受到滿滿的愛！大家都好可愛、好漂亮！我人生第一次來到這樣開心的地方，感覺充滿著愛包圍著我，他們都好可愛，我也遇到一些粉絲跟我拍照，大家都好熱情。」

這次何超儀來台也把握機會享受美食，昨晚特別去通化夜市品嚐小吃，狂讚地瓜球、刈包好吃。另外，她透露接下來的計畫，將籌備明年香港的演唱會，還在構思節目當中。至於海外開唱計畫，她賣關子說：「明天2月會有非常大的驚喜，我們會在海外演出，當然也希望有機會在台灣開唱。」